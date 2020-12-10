(Reuters) - AstraZeneca will start clinical trials to test a combination of its experimental COVID-19 vaccine with Russia's Sputnik V shot aimed at boosting the efficacy of the British drugmaker's vaccine, Russia's sovereign wealth fund said on Friday.
Trials will start by the end of the year, said the RDIF wealth fund, which has funded Sputnik V, named after the Soviet-era satellite that triggered the space race.
In a statement on Friday, AstraZeneca said it was considering how it could assess combinations of different vaccines, and would soon begin exploring with Russia's Gamaleya Institute, which developed Sputnik V, whether two common cold virus-based vaccines could be successfully combined.
(Reuters) - AstraZeneca начнет клинические испытания, чтобы протестировать комбинацию своей экспериментальной вакцины COVID-19 с российской вакциной Sputnik V, направленной на повышение эффективности вакцины британского производителя лекарств, сообщил в пятницу российский государственный фонд благосостояния.
Испытания начнутся до конца года, сообщил фонд РФПИ, финансирующий спутник Спутник-5, названный в честь спутника советских времен, положившего начало космической гонке.
В заявлении в пятницу AstraZeneca сообщила, что рассматривает вопрос о том, как она может оценивать комбинации различных вакцин, и вскоре начнет изучение с российским институтом Гамалея, который разработал Sputnik V, можно ли успешно объединить две вакцины на основе вируса простуды.
Он не сообщил подробностей. ...
Т.е. сообщение похоже на просто желаемое одной стороной (РФ)
tumos написав:. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первой вакциной вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ?
В збільшенні відсотка ефективності, порівнюючи з одним компонентом. Ціну це не збільшить, а ефективність може збільшити.
Так может вколоть побольше разных вакцин? Что-то точно должно сработать
РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета. Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.
freeze написав: РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета. Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.
Не в обиду, но мне почему-то ваши слова напомнили водителей, которые регулярно нарушают ПДД, но при этом у них висят иконки над бардачком )))) Защита по всем фронтам.
freeze написав: РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета. Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.
Не в обиду, но мне почему-то ваши слова напомнили водителей, которые регулярно нарушают ПДД, но при этом у них висят иконки над бардачком )))) Защита по всем фронтам.
Ковидиоты нарушают ПДД, а они вакцин не делают, поэтому пример притянут за уши, не в то место.