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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2427242824292430

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:22

  vetka написав:
  freeze написав:В Москве завершаются работы по строительству завода по производству вакцин.
Завод планируется открыть через несколько недель.
Предполагаемая мощность - около 10 млн доз в месяц.

Имхо, пока все новости из РФ в каком-то будущем времени. Похоже на тактику самомотивации.

Они бы лучше дороги в Якутии построили.

Некому там дороги осваивать из ковидного фонда. У них нет Зеленского.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов
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