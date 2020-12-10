vetka написав:
Они бы лучше дороги в Якутии построили.
Некому там дороги осваивать из ковидного фонда. У них нет Зеленского.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:22
Некому там дороги осваивать из ковидного фонда. У них нет Зеленского.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов
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