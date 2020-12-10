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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2428242924302431>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:22

  vetka написав:
  freeze написав:В Москве завершаются работы по строительству завода по производству вакцин.
Завод планируется открыть через несколько недель.
Предполагаемая мощность - около 10 млн доз в месяц.

Имхо, пока все новости из РФ в каком-то будущем времени. Похоже на тактику самомотивации.

Они бы лучше дороги в Якутии построили.

Некому там дороги осваивать из ковидного фонда. У них нет Зеленского.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:52

  freeze написав:В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов


Я про це і кажу - якщо вакцина діятиме 3-5 місяців - то це просто велике бабло без особливого толку для людства ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:53

  lapay написав:
  yanyura написав:Т.е. в самой АстраЗенеке не знают о совместных исследованиях, или как?

https://www.astrazeneca.ru/content/az-r ... ru201.html
Рейтерс підтверджує https://www.reuters.com/article/brief-a ... SFWN2IQ1J6

В Рейтерс есть ссылка
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/articles/2020/developing-versatile-immunisation-programmes-against-covid-19-through-potential-vaccine-combinations.html
По этой ссылке Спутник не называется, но говорится о вакцине Гамалеи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 гру, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:58

  Puente написав:
  freeze написав:В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов


Я про це і кажу - якщо вакцина діятиме 3-5 місяців - то це просто велике бабло без особливого толку для людства ...

Ну кому бабло, а кто готов три раза в год вакцинироваться. У страха глаза велики.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Puente написав:
  freeze написав:В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов


Я про це і кажу - якщо вакцина діятиме 3-5 місяців - то це просто велике бабло без особливого толку для людства ...


Эпидемиологи говорят, что при заболевании и при вакцинации разные механизмы.
Кроме того если переболеть в лёгкой форме или бессимптомно, то возможно иммунитет кратковременный.
Вакцинация эквивалента среднему течению болезни, там иммунитет может быть дольше или гораздо дольше, по крайней мере так надеются, а как на самом деле увидим уже через несколько месяцев.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13

freeze , вы решили Яму не огорчать, и не стали приносить сюда то,что есть на вашей странице в ФБ?
Если вы не против, я ему скажу об этом:
В Чехии крайняя неделя октября +100% смертей к обычной смертности этого периода.
А то он там что-то спорил со мной , "выводил на чистую воду" мои "манипуляции").
Если Яма меня не читает,ему Вкладчик шепнет на ухо).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Т.е. сообщение похоже на просто желаемое одной стороной (РФ)

Рейтерс дає посилання на сторінку Астрозенеки https://www.astrazeneca.com/content/ast ... tions.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:18

  Hotab написав:freeze , вы решили Яму не огорчать, и не стали приносить сюда то,что есть на вашей странице в ФБ?

Это, наверное, у нашего уважаемого Евгения ZZZZZZ в ФБ, я не фейсбучный )
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:21

  yanyura написав:
  justit написав:Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.

"Млекопитающие" (не "млекопитающееся"!) означает только то, что
Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5
и это не имеет никакого отношения к тому, чем питается взрослая осообь.



По роду употребляемой пищи млекопитающих можно подразделить на две условные группы: растительноядных и плотоядных. Условность данного деления состоит в том, что лишь немногие виды млекопитающих питаются исключительно растениями или исключительно животными


Что как бы доказывает, что одними салатами питаться вряд ли есть смысл.
А может и ничего не доказывает.
Но только веганы стремятся всем доказать, что они правильные.
Обычный человек есть молча :D

p.s. Индийские йоги вроде как аскеты и не едят мяса.
Но выглядят они как-то стремно :mrgreen:
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