freeze написав:В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов
Я про це і кажу - якщо вакцина діятиме 3-5 місяців - то це просто велике бабло без особливого толку для людства ...
Эпидемиологи говорят, что при заболевании и при вакцинации разные механизмы. Кроме того если переболеть в лёгкой форме или бессимптомно, то возможно иммунитет кратковременный. Вакцинация эквивалента среднему течению болезни, там иммунитет может быть дольше или гораздо дольше, по крайней мере так надеются, а как на самом деле увидим уже через несколько месяцев.
freeze , вы решили Яму не огорчать, и не стали приносить сюда то,что есть на вашей странице в ФБ? Если вы не против, я ему скажу об этом: В Чехии крайняя неделя октября +100% смертей к обычной смертности этого периода. А то он там что-то спорил со мной , "выводил на чистую воду" мои "манипуляции"). Если Яма меня не читает,ему Вкладчик шепнет на ухо).
По роду употребляемой пищи млекопитающих можно подразделить на две условные группы: растительноядных и плотоядных. Условность данного деления состоит в том, что лишь немногие виды млекопитающих питаются исключительно растениями или исключительно животными
Что как бы доказывает, что одними салатами питаться вряд ли есть смысл. А может и ничего не доказывает. Но только веганы стремятся всем доказать, что они правильные. Обычный человек есть молча
p.s. Индийские йоги вроде как аскеты и не едят мяса. Но выглядят они как-то стремно