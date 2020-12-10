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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2428242924302431

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24

  freeze написав:с детства был любознательным.


Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:26

  Вкладчик1234 написав:.....
3. дтп, огнестрел, "старость", "хз от чего", "без симптомов", "с кучей хронических болячек, вредных привычек и т.п." - но с положительным тестом?

Это я к тому, что сейчас модно "в любой непонятной ситуации" всё записывать на ковид. Соответственно и статистика такая, что кроме ковида больше ни от чего не умирают.

А если взять именно "умерших ОТ КОВИДА" - то и статистика будет не такой уж и страшной

Проводите тест на герпес умершим - и выяснится, что "все кто умер - имели вирус герпеса". Соответственно - "кто заразился герпесом - неминуемо умрёт!"
Если не от герпеса - так от "осложнений вызванных".
Если не от "осложнений вызванных" - то точно от "осложнений связанных" :)

Не пойму, почему Вы с упорством достойным лучшего применения продолжаете писать глупости?
Ну никто же не записывает ДТП или огнестрел в смерти от ковида.
От герпеса или осложнений, вызванных/связанных с герпесом, возможно, кто-то и умирает, не знаю. И разбираться так ли это не буду - просто лень. Но такое если и бывает, то крайне редко. И герпес уж точно не приводит к пневмонии и смерти от нехватки кислорода.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:29

  tumos написав:Насколько я понял из ранее поступавшей информации, то обе вакцины векторные. Разница в применяемых частичках аденомовируса. В российской частица от человеческого аденомовируса, в британской - от примата. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первым уколом вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ?

По-видимому, так. Вполне возможно, что разные носители по-разному влияют на реакцию организма и последовательное применение 2 вакцин с разными носителями будет более эффективным.
И это далеко не совсем "шопопало".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:57

  justit написав:
  freeze написав:с детства был любознательным.


Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? :)

И прикладывал зимой язык к качелям :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:03

  vetka написав:
  justit написав:
  freeze написав:с детства был любознательным.


Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? :)

И прикладывал зимой язык к качелям :mrgreen:

Засовывал в рот лампочку на спор?)))
antey1969
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