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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2428242924302431 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 94 Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24 freeze написав: с детства был любознательным. с детства был любознательным.



Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? justit Повідомлень: 4933 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1534 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:26 Вкладчик1234 написав: .....

3. дтп, огнестрел, "старость", "хз от чего", "без симптомов", "с кучей хронических болячек, вредных привычек и т.п." - но с положительным тестом?



Это я к тому, что сейчас модно "в любой непонятной ситуации" всё записывать на ковид. Соответственно и статистика такая, что кроме ковида больше ни от чего не умирают.



А если взять именно "умерших ОТ КОВИДА" - то и статистика будет не такой уж и страшной



Проводите тест на герпес умершим - и выяснится, что "все кто умер - имели вирус герпеса". Соответственно - "кто заразился герпесом - неминуемо умрёт!"

Если не от герпеса - так от "осложнений вызванных".

Если не от "осложнений вызванных" - то точно от "осложнений связанных" .....3. дтп, огнестрел, "старость", "хз от чего", "без симптомов", "с кучей хронических болячек, вредных привычек и т.п." - но с положительным тестом?Это я к тому, что сейчас модно "в любой непонятной ситуации" всё записывать на ковид. Соответственно и статистика такая, что кроме ковида больше ни от чего не умирают.А если взять именно "умерших ОТ КОВИДА" - то и статистика будет не такой уж и страшнойПроводите тест на герпес умершим - и выяснится, что "все кто умер - имели вирус герпеса". Соответственно - "кто заразился герпесом - неминуемо умрёт!"Если не от герпеса - так от "осложнений вызванных".Если не от "осложнений вызванных" - то точно от "осложнений связанных"

Не пойму, почему Вы с упорством достойным лучшего применения продолжаете писать глупости?

Ну никто же не записывает ДТП или огнестрел в смерти от ковида.

От герпеса или осложнений, вызванных/связанных с герпесом, возможно, кто-то и умирает, не знаю. И разбираться так ли это не буду - просто лень. Но такое если и бывает, то крайне редко. И герпес уж точно не приводит к пневмонии и смерти от нехватки кислорода. Не пойму, почему Вы с упорством достойным лучшего применения продолжаете писать глупости?Ну никто же не записывает ДТП или огнестрел в смерти от ковида.От герпеса или осложнений, вызванных/связанных с герпесом, возможно, кто-то и умирает, не знаю. И разбираться так ли это не буду - просто лень. Но такое если и бывает, то крайне редко. И герпес уж точно не приводит к пневмонии и смерти от нехватки кислорода. ЛАД 2 Повідомлень: 17967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4626 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:29 tumos написав: Насколько я понял из ранее поступавшей информации, то обе вакцины векторные. Разница в применяемых частичках аденомовируса. В российской частица от человеческого аденомовируса, в британской - от примата. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первым уколом вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ? Насколько я понял из ранее поступавшей информации, то обе вакцины векторные. Разница в применяемых частичках аденомовируса. В российской частица от человеческого аденомовируса, в британской - от примата. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первым уколом вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ?

По-видимому, так. Вполне возможно, что разные носители по-разному влияют на реакцию организма и последовательное применение 2 вакцин с разными носителями будет более эффективным.

И это далеко не совсем "шопопало". По-видимому, так. Вполне возможно, что разные носители по-разному влияют на реакцию организма и последовательное применение 2 вакцин с разными носителями будет более эффективным.И это далеко не совсем "шопопало". ЛАД 2 Повідомлень: 17967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4626 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:57 justit написав: freeze написав: с детства был любознательным. с детства был любознательным.



Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел?

И прикладывал зимой язык к качелям И прикладывал зимой язык к качелям vetka Повідомлень: 6776 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:03 vetka написав: justit написав: freeze написав: с детства был любознательным. с детства был любознательным.



Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел? Рукой трогали дверцу печки, когда там огонь горел?

И прикладывал зимой язык к качелям И прикладывал зимой язык к качелям

Засовывал в рот лампочку на спор?))) Засовывал в рот лампочку на спор?))) antey1969 1

Повідомлень: 10252 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1251 раз. Подякували: 2894 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:22 antey1969 написав: Засовывал в рот лампочку на спор?))) Засовывал в рот лампочку на спор?)))

Ооо, лампочка - это высший пилотаж, уровень "бог" Ооо, лампочка - это высший пилотаж, уровень "бог" vetka Повідомлень: 6776 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:56 ЛАД

Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.



По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.



Пример недоверия к "Спутнику" - статья на СВС (Канада) от 28.11.2020 - https://www.cbc.ca/news/world/russia-va ... -1.5819331



Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).



И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5". Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.Пример недоверия к "Спутнику" - статья на СВС (Канада) от 28.11.2020 -Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5". yanyura Повідомлень: 5665 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1877 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21 freeze написав: В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов В Україні фіксуються випадки повторного зараження осіб, які перехворіли 3-5 місяців тому. Такі випадки були зареєстровані, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях - Степанов

Можна вести графік карантина і повторити у 2021 рік 2020. Починаючи з марта. Можна вести графік карантина і повторити у 2021 рік 2020. Починаючи з марта. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1180 раз. Подякували: 1668 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2428242924302431 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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