Вкладчик1234 написав:..... 3. дтп, огнестрел, "старость", "хз от чего", "без симптомов", "с кучей хронических болячек, вредных привычек и т.п." - но с положительным тестом?
Это я к тому, что сейчас модно "в любой непонятной ситуации" всё записывать на ковид. Соответственно и статистика такая, что кроме ковида больше ни от чего не умирают.
А если взять именно "умерших ОТ КОВИДА" - то и статистика будет не такой уж и страшной
Проводите тест на герпес умершим - и выяснится, что "все кто умер - имели вирус герпеса". Соответственно - "кто заразился герпесом - неминуемо умрёт!" Если не от герпеса - так от "осложнений вызванных". Если не от "осложнений вызванных" - то точно от "осложнений связанных"
Не пойму, почему Вы с упорством достойным лучшего применения продолжаете писать глупости? Ну никто же не записывает ДТП или огнестрел в смерти от ковида. От герпеса или осложнений, вызванных/связанных с герпесом, возможно, кто-то и умирает, не знаю. И разбираться так ли это не буду - просто лень. Но такое если и бывает, то крайне редко. И герпес уж точно не приводит к пневмонии и смерти от нехватки кислорода.
tumos написав:Насколько я понял из ранее поступавшей информации, то обе вакцины векторные. Разница в применяемых частичках аденомовируса. В российской частица от человеческого аденомовируса, в британской - от примата. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первым уколом вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ?
По-видимому, так. Вполне возможно, что разные носители по-разному влияют на реакцию организма и последовательное применение 2 вакцин с разными носителями будет более эффективным. И это далеко не совсем "шопопало".
ЛАД Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.
По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.
Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).
И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5".