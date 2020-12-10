COVID19 все больше выглядит не как как респираторное, а как аутоиммунное заболевание. Этим может объясняться почему вирус может наносить такой непредсказуемый и широкомасштабный ущерб организму: https://bit.ly/344nTOS
yanyura написав:ЛАД Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.
По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.
Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).
И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5".
Да вколите себе эту российскую вакцину, делов-то Но ты же сам понимаешь, что российская вакцина - это полное фуфло и себе колоть её не будешь Но трындеть на форуме о том, какая хорошая вакцина - будешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В Псковской области мужчина пришёл в суд в костюме ку-клукс-клановца.
Илья Коробков живёт в городке Невель. И постоянно конфликтует с органами власти — любит оспаривать штрафы, паясничать и снимать всё это на камеру. Недавно вот получил вызов в суд, потому что ходил в магазин без маски.
Решил подойти к вопросу креативно: напялил простыню и пошёл разбираться. Мужчина говорит, что выступает против вайт-супримаси, насилия и дискриминации. А это лишь способ показать, что маску купить не очень легко (вот он и закрыл лицо костюмом). Протестный образ расово правильному привидению не помог — Илья Викторович отхватил 3 000 рублей штрафа.
По их данным, Труханова поместили в городскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится в боксированной палате с двумя другими пациентами
Коллега freeze, и помог ему черный пояс ?
1. Видимо читает соцсети, и до него дошло, что "болеть" и "вести бложек и снимать видосики" - не работает. Поэтому применил "новый" спецэфект. Дешево и сердито - и не нужно напрягаться с "обратной связью", и эффект "заболевшего" сильнее. 2. Это пересичные могут болеть в постели неделю с температурой под 40. А "ылите" так - неположено. Выше 38 - срочно в реанимацию!
Давайте посмотрим на Труханова через 4-5 дней. Вангую "чудесное исцеление"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 гру, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.