yanyura написав:

Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.Пример недоверия к "Спутнику" - статья на СВС (Канада) от 28.11.2020 -Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5".