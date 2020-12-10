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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2429243024312432

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

COVID19 все больше выглядит не как как респираторное, а как аутоиммунное заболевание.
Этим может объясняться почему вирус может наносить такой непредсказуемый и широкомасштабный ущерб организму:
https://bit.ly/344nTOS
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немного вчера переоценил иммунитет Труханова.

Мэру Одессы стало хуже — Геннадия Труханова госпитализировали в «инфекционку». Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:40

  yanyura написав:ЛАД
Чем больше будет конкурировать между собой вакцин, чем больше будет исследовано комбинаций между ними, тем лучше будет вакцина/комбинация для "пересичного". И лично мне безразлично, кто производитель, главное, чтобы вакцина была максимально эффективна.

По "Спутнику 5". Основное недоверие к ней медиков остальных стран из-за максимальной засекреченности результатов апробации ее при испытании и отсутствия (незаконченности) 3-й фазы испытаний вакцины.

Пример недоверия к "Спутнику" - статья на СВС (Канада) от 28.11.2020 - https://www.cbc.ca/news/world/russia-va ... -1.5819331

Поэтому РФ и пытается любыми методами доказать ее лучшую эффективность по сравнению с другими аналогичными. Отсюда и мое недоверие к подобным статьям. И не совсем аккуратный поиск - по "Sputnik V" 0 результатов, по "Gamaleya" 1 ссылка (на то, что вы привели).

И да, институт Гамалеи выпускает единственную вакцину от Ковида - "Спутник 5".

Да вколите себе эту российскую вакцину, делов-то
Но ты же сам понимаешь, что российская вакцина - это полное фуфло и себе колоть её не будешь
Но трындеть на форуме о том, какая хорошая вакцина - будешь :)
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:54

В Псковской области мужчина пришёл в суд в костюме ку-клукс-клановца.

Илья Коробков живёт в городке Невель. И постоянно конфликтует с органами власти — любит оспаривать штрафы, паясничать и снимать всё это на камеру. Недавно вот получил вызов в суд, потому что ходил в магазин без маски.

Решил подойти к вопросу креативно: напялил простыню и пошёл разбираться. Мужчина говорит, что выступает против вайт-супримаси, насилия и дискриминации. А это лишь способ показать, что маску купить не очень легко (вот он и закрыл лицо костюмом). Протестный образ расово правильному привидению не помог — Илья Викторович отхватил 3 000 рублей штрафа.

Видео:
https://t.me/breakingmash/22288
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ничего, что я немного по теме ? :)

Локдаун
Переведено с английского языка.-Изоляция - это требование к людям оставаться там, где они есть, обычно из-за особых рисков для себя или других, если они могут свободно передвигаться.


"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?

До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.

А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.

Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мэра Одессы Труханова, заболевшего COVID-19, госпитализировали
По их данным, Труханова поместили в городскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится в боксированной палате с двумя другими пациентами

Коллега freeze, и помог ему черный пояс ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса

Потім у людей вже гроші закінчуються, так що втрати мінімальні, для бізнесу, а от чи буде медичний ефект - хтозна.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:07

  pesikot написав:Ничего, что я немного по теме ? :)

"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?

До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.
А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.

Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса


Не знаю, но для бизнеса это точно лучше, чем локдаун с 24 декабря по 15 января.
Если до 8 января традиционно хоть какая-то торговля есть, то с 8 января и до марта обычно "мертві бджоли не гудуть"..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:12

  pesikot написав:Мэра Одессы Труханова, заболевшего COVID-19, госпитализировали
По их данным, Труханова поместили в городскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится в боксированной палате с двумя другими пациентами

Коллега freeze, и помог ему черный пояс ?

1. Видимо читает соцсети, и до него дошло, что "болеть" и "вести бложек и снимать видосики" - не работает. Поэтому применил "новый" спецэфект.
Дешево и сердито - и не нужно напрягаться с "обратной связью", и эффект "заболевшего" сильнее.
2. Это пересичные могут болеть в постели неделю с температурой под 40. А "ылите" так - неположено. Выше 38 - срочно в реанимацию!

Давайте посмотрим на Труханова через 4-5 дней. Вангую "чудесное исцеление" :lol:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 гру, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:15

  fler написав:
  pesikot написав:Ничего, что я немного по теме ? :)

"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?

До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.
А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.

Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса


Не знаю, но для бизнеса это точно лучше, чем локдаун с 24 декабря по 15 января.
Если до 8 января традиционно хоть какая-то торговля есть, то с 8 января и до марта обычно "мертві бджоли не гудуть"..

И какая есть традиционная торговля до 8 января ? В каком сегменте ?

И где там до марта бизнеса нет ? В каком сегменте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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