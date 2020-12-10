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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20

  freeze написав:Немного вчера переоценил иммунитет Труханова.

Мэру Одессы стало хуже — Геннадия Труханова госпитализировали в «инфекционку». Медики оценивают его состояние как средней тяжести.


Это слова. Возможно, просто умный и перестраховывается.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20

Хотя, если Труханов ширнулся российской "вакциной", - то "чудесное исцеление" может не произойти :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:24

The New York Times пишет, что разрешение на использование файзеровской вакцины в США будет выдано уже сегодня

F.D.A Expected to Issue Pfizer Vaccine Authorization on Friday Evening
https://www.nytimes.com/live/2020/12/11 ... oronavirus
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:Хотя, если Труханов ширнулся российской "вакциной", - то "чудесное исцеление" может не произойти :)

Вот это вы зжете :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:58

  zРадио написав:The New York Times пишет, что разрешение на использование файзеровской вакцины в США будет выдано уже сегодня

F.D.A Expected to Issue Pfizer Vaccine Authorization on Friday Evening
https://www.nytimes.com/live/2020/12/11 ... oronavirus

Ну слава богу, да придёт спаситель! (терминатор, часть четвёртая)
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24

  fler написав:
  pesikot написав:Ничего, что я немного по теме ? :)

"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?

До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.
А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.

Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса


Не знаю, но для бизнеса это точно лучше, чем локдаун с 24 декабря по 15 января.
Если до 8 января традиционно хоть какая-то торговля есть, то с 8 января и до марта обычно "мертві бджоли не гудуть"..

да не будет никакого локдауна...
edvardd
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