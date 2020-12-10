|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20
freeze написав:
Немного вчера переоценил иммунитет Труханова.
Мэру Одессы стало хуже — Геннадия Труханова госпитализировали в «инфекционку». Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Это слова. Возможно, просто умный и перестраховывается.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3674
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20
Хотя, если Труханов ширнулся российской "вакциной", - то "чудесное исцеление" может не произойти
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13498
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7417 раз.
- Подякували: 3545 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:24
The New York Times пишет, что разрешение на использование файзеровской вакцины в США будет выдано уже сегодняF.D.A Expected to Issue Pfizer Vaccine Authorization on Friday Eveninghttps://www.nytimes.com/live/2020/12/11 ... oronavirus
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8716
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 3659 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:57
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:58
Ну слава богу, да придёт спаситель! (терминатор, часть четвёртая)
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24
fler написав: pesikot написав:
Ничего, что я немного по теме ?
"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?
До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.
А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.
Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса
Не знаю, но для бизнеса это точно лучше, чем локдаун с 24 декабря по 15 января.
Если до 8 января традиционно хоть какая-то торговля есть, то с 8 января и до марта обычно "мертві бджоли не гудуть"..
да не будет никакого локдауна...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6426
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:08
Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает университет Хопкинса
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19450
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4653 раз.
- Подякували: 7396 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7321
|1695331
|
|