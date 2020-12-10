Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20
freeze написав:
Немного вчера переоценил иммунитет Труханова.
Мэру Одессы стало хуже — Геннадия Труханова госпитализировали в «инфекционку». Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Это слова. Возможно, просто умный и перестраховывается.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20
Хотя, если Труханов ширнулся российской "вакциной", - то "чудесное исцеление" может не произойти
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:24
The New York Times пишет, что разрешение на использование файзеровской вакцины в США будет выдано уже сегодня
F.D.A Expected to Issue Pfizer Vaccine Authorization on Friday Evening https://www.nytimes.com/live/2020/12/11 ... oronavirus
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:57
vetka
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:58
Ну слава богу, да придёт спаситель! (терминатор, часть четвёртая)
vetka
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24
fler написав: pesikot написав:
Ничего, что я немного по теме ?
"Локдаун" с 08.01 по 24.01 ? В условиях короновируса ? WTF ?
До 08.01, мы все бегаем по гостям. Целуемся, обнимаемся, делимся короной.
Увеличиваем количество новых.
А потом вводим "локдаун", а смысл ? Новых заболевших прибудет после НГ праздников.
Зато мелкий бизнес рубят, который будет пытаться с 01.01 до 08.01, хоть что-то заработать. Но не заработает. А потом - "локдаун" для мелкого бизнеса
Не знаю, но для бизнеса это точно лучше, чем локдаун с 24 декабря по 15 января.
Если до 8 января традиционно хоть какая-то торговля есть, то с 8 января и до марта обычно "мертві бджоли не гудуть"..
да не будет никакого локдауна...
edvardd
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:08
Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает университет Хопкинса
freeze
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Додано: Суб 12 гру, 2020 05:43
vetka написав:
Ну слава богу, да придёт спаситель! (терминатор, часть четвёртая)
Роботы истребят обезьян ! Слава нулю , слава единицы !
moldashavanin
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:10
freeze написав:
Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает университет Хопкинса
Уже 71 миллион.
А что случилось со статистикой по Турции за вчера??? Заразилось 825 тыс
При умерших стандартно 226..
Показателя 825 тыс никогда не было ни в одной стране за сутки
TUR
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:17
TUR написав:
А что случилось со статистикой по Турции за вчера??? Заразилось 825 тыс При умерших стандартно 226..
Показателя 825 тыс никогда не было ни в одной стране за сутки
Worldometers.info докладывает о 32 000 новых случаев в Турции за вчера.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ry/turkey/
На основании доклада министерства здравоохранения Турции.
https://covid19.saglik.gov.tr/?_Dil=2
А в целом пандемия вчера впервые пересекла планку в 700 000 новых случая в мире, после ноябрьского плато, опять пошёл небольшой рост. Опять основные "виновники" это США с их абсолютным антирекордом в + 247 000.
freeze
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