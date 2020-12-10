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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2431243224332434

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Worldometers.info докладывает о 32 000 новых случаев в Турции за вчера.


Наш официальный сайт https://covid19.rnbo.gov.ua/ показывает 825 тыс.
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:32

  TUR написав:
  freeze написав:Worldometers.info докладывает о 32 000 новых случаев в Турции за вчера.


Наш официальный сайт https://covid19.rnbo.gov.ua/ показывает 325 тыс.
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.


Скорее всего у нашего РНБО глючит, может какой-то вирус напал )
Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.


Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:56

  TUR написав:
  freeze написав:Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.


Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html


Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.


Думаю там скорее не рукожопы а хитрожопы 8)
На основании этой таблицы наш (и не только) МОЗ делит страны на "зеленые" и "красные" для въезда.
Выйди эти данные вчера - для нас бы Турция сразу попала в красный список.
А так вчера МОЗ обновил список стран и Турция зеленая.
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной.
TUR
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