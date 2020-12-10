Наш официальный сайт
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наш официальный сайт
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:32
Скорее всего у нашего РНБО глючит, может какой-то вирус напал )
Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:56
Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю там скорее не рукожопы а хитрожопы
На основании этой таблицы наш (и не только) МОЗ делит страны на "зеленые" и "красные" для въезда.
Выйди эти данные вчера - для нас бы Турция сразу попала в красный список.
А так вчера МОЗ обновил список стран и Турция зеленая.
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной.
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