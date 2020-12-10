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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2431243224332434

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Worldometers.info докладывает о 32 000 новых случаев в Турции за вчера.


Наш официальный сайт https://covid19.rnbo.gov.ua/ показывает 825 тыс.
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:32

  TUR написав:
  freeze написав:Worldometers.info докладывает о 32 000 новых случаев в Турции за вчера.


Наш официальный сайт https://covid19.rnbo.gov.ua/ показывает 325 тыс.
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.


Скорее всего у нашего РНБО глючит, может какой-то вирус напал )
Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.


Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:56

  TUR написав:
  freeze написав:Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.


Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html


Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.


Думаю там скорее не рукожопы а хитрожопы 8)
На основании этой таблицы наш (и не только) МОЗ делит страны на "зеленые" и "красные" для въезда.
Выйди эти данные вчера - для нас бы Турция сразу попала в красный список.
А так вчера МОЗ обновил список стран и Турция зеленая.
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  heineken написав:А на що підуть ці " ковідні" гроші в Украіні?

Лікування одного пацієнта з коронавірусом, який не знаходиться в реанімації, коштує в середньому 38 тисяч гривень. На тих що в реанімації треба множити на два-три. Тих, що захворіли вже 885 тис, з них відсотків 20-25 напевне були в реанімації. Візьмете калькулятор і самі порахуєте суми, зважаючи, що кожен день плюс 10-13 тис. нових хворих?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 гру, 2020 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:03

  Василь-Рівне написав:
  heineken написав:А на що підуть ці " ковідні" гроші в Украіні?

Лікування одного пацієнта з коронавірусом, який не знаходиться в реанімації, коштує в середньому 38 тисяч гривень. На тих що в реанімації треба множити на два-три. Тих, що захворіли вже 885 тис, з них відсотків 20-25 напевне були в реанімації. Візьмете калькулятор і самі порахуєте суми, зважаючи, що кожен день плюс 10-13 тис. нових хворих?


У вашому дописі чудове все. І математика: 20-25% від ВСІХ хворих побували в реанімації .:shock: І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава. :shock:
Ви нам з якого сузір'я шлете повідомлення-Веги чи Альфа-Центавра? Як там у вас погода?
п.с. Всі з ким знайомий, лікувалися від ковіду за свої (або родичів) в т.ч. мої батьки.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.

Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври :D https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У нас который день МОЗ светит презабавнейшие цифры.
Выздоравливает на 10-15% больше, чем заболевает. Но при этом Степанов бурно педалирует локдаун в январе.
Как же так? Министр не дружит с элементарной арифметикой? Или пи... т как Троцкий, оглашая статданные каждое утро.
antey1969
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