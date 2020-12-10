Наш официальный сайт
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наш официальный сайт
Где они берут информацию без понятия.
Но на основании этих данных МОЗ делит страны на зеленые и красные.
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:32
Скорее всего у нашего РНБО глючит, может какой-то вирус напал )
Общее количество зараженных в Турции с начала пандемии совпадает и на ворлдометре, и на сайте минздрава Турции, и на сайте нашего РНБО.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Похоже что этот вирус напал и на сайт минздрава Турции.
Посмотрите - за 09/12 общее число выявленных 558 тыс, за 10/12 - 1 млн 748 тыс
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:56
Да, может админы турецкого сайта рукожопы, согласен.
Там скорее всего какой-то глюк у них, потому что ворлдометер ведет подсчет по ежедневным отчётам их турецкого минздрава, там нет никакого скачка, все плавно.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю там скорее не рукожопы а хитрожопы
На основании этой таблицы наш (и не только) МОЗ делит страны на "зеленые" и "красные" для въезда.
Выйди эти данные вчера - для нас бы Турция сразу попала в красный список.
А так вчера МОЗ обновил список стран и Турция зеленая.
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лікування одного пацієнта з коронавірусом, який не знаходиться в реанімації, коштує в середньому 38 тисяч гривень. На тих що в реанімації треба множити на два-три. Тих, що захворіли вже 885 тис, з них відсотків 20-25 напевне були в реанімації. Візьмете калькулятор і самі порахуєте суми, зважаючи, що кожен день плюс 10-13 тис. нових хворих?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 гру, 2020 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:03
У вашому дописі чудове все. І математика: 20-25% від ВСІХ хворих побували в реанімації . І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.
Ви нам з якого сузір'я шлете повідомлення-Веги чи Альфа-Центавра? Як там у вас погода?
п.с. Всі з ким знайомий, лікувалися від ковіду за свої (або родичів) в т.ч. мої батьки.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас который день МОЗ светит презабавнейшие цифры.
Выздоравливает на 10-15% больше, чем заболевает. Но при этом Степанов бурно педалирует локдаун в январе.
Как же так? Министр не дружит с элементарной арифметикой? Или пи... т как Троцкий, оглашая статданные каждое утро.
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