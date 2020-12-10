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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2432243324342435

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:27

  Василь-Рівне написав:
  drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.

Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври :D https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236

Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.

К тому специально выделено ключевое слово))
Есть записи и есть факты из реалий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:40

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.

Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври :D https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236

Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.

К тому специально выделено ключевое слово))
Есть записи и есть факты из реалий.

Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают.
Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список.
На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:29

antey1969
* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?

Причины не отменяют следствие.

Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.
В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.
И т.д.
detroytred
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