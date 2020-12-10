drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.
Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236
Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.
К тому специально выделено ключевое слово)) Есть записи и есть факты из реалий.
drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.
Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236
Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.
К тому специально выделено ключевое слово)) Есть записи и есть факты из реалий.
Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список. На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.