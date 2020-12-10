drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.
Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236
Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.
К тому специально выделено ключевое слово)) Есть записи и есть факты из реалий.
Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список. На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.
detroytred написав:antey1969 * К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?
Причины не отменяют следствие.
Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше. В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству. И т.д.
Ну не покупайте, кто же Вам доктор. Моя семья лечится покупным, а не "дешевым из больницы". С медсестрой понятно, у нее ЗП чуть выше минималки, а лечиться как-то надо. Она не на новый особняк тырит, а чтобы родных хоть как-то подлечить. Поставки могут запоздать на день-три, в этом случае обычно пользуют заменителем, который не включен в рекомендации МОЗ, а что делать?
freeze написав:Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям. В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места. Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.
freeze написав:Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям. В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места. Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.
freeze написав:Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ? Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше.
Дежурите на ветке сегодня - сочувствую Прежде всего, декабрьская вспышка на Солнце не мифическая, а настоящая, и нужно иметь большое чувство юмора, чтобы сравнивать влияние Солнца и МРТ. Да, перед МРТ нужно избавиться от металлических предметов из-за их близости к аппарату. Но не нужно путать влияние магнитного поля на металл и кровь. Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает В тоже время, возмущения на Солнце могут быть длительными, и, например, совпадают с землетрясениями, что свидетельствует об их влиянии на недра Земли. Кстати, на днях около Новой Зеландии, островов Тонга были землетрясения, а в районе Байкала даже дважды. Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей. У 57-летнего это четвертый и последний инсульт, а у 61-летнего это первый и последний инсульт, но там в анамнезе шунтирование сосудов.