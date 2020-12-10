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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2432243324342435 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 32 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 95 Додано: Суб 12 гру, 2020 13:40 detroytred написав: Василь-Рівне написав: drevlyanin написав: І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава. І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.

Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236 Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври

Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.



К тому специально выделено ключевое слово))

Есть записи и есть факты из реалий. Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.К тому специально выделено ключевое слово))Есть записи и есть факты из реалий.

Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают.

Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список.

На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить. Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают.Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список.На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить. antey1969 1

Повідомлень: 10255 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1254 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 14:29 antey1969

* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?



Причины не отменяют следствие.



Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.

В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.

И т.д. detroytred

Повідомлень: 23380 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 14:45 detroytred написав: antey1969

* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?



Причины не отменяют следствие.



Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.

В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.

И т.д. antey1969* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?Причины не отменяют следствие.Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.И т.д.

Ну не покупайте, кто же Вам доктор.

Моя семья лечится покупным, а не "дешевым из больницы".

С медсестрой понятно, у нее ЗП чуть выше минималки, а лечиться как-то надо. Она не на новый особняк тырит, а чтобы родных хоть как-то подлечить.

Поставки могут запоздать на день-три, в этом случае обычно пользуют заменителем, который не включен в рекомендации МОЗ, а что делать? Ну не покупайте, кто же Вам доктор.Моя семья лечится покупным, а не "дешевым из больницы".С медсестрой понятно, у нее ЗП чуть выше минималки, а лечиться как-то надо. Она не на новый особняк тырит, а чтобы родных хоть как-то подлечить.Поставки могут запоздать на день-три, в этом случае обычно пользуют заменителем, который не включен в рекомендации МОЗ, а что делать? antey1969 1

Повідомлень: 10255 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1254 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 17:27



Germany: Anti-lockdown protest leader contracts COVID

https://www.dw.com/en/germany-anti-lock ... a-55915671 Лидер немецкого движения против карантинных ограничений госпитализирован с ковидом, нуждается в интубации и ИВЛ zРадио

Повідомлень: 8727 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1636 раз. Подякували: 3663 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 18:06 freeze написав: Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.

В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.

Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути. Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.

В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом году инсульта ушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт:

https://strana.ua/news/306248-akter-val ... bbotu.html



85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше. В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом годуушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше. Igneus Повідомлень: 850 З нами з: 29.08.18 Подякував: 359 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 18:14 Igneus написав: freeze написав: Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.

В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.

Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути. Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.

В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом году инсульта ушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт:

https://strana.ua/news/306248-akter-val ... bbotu.html



85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше. В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом годуушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше.



Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?

Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше. Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше. freeze 4 Повідомлень: 19460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7399 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 19:07 freeze написав: Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?

Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше. Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше.

Дежурите на ветке сегодня - сочувствую

Прежде всего, декабрьская вспышка на Солнце не мифическая, а настоящая, и нужно иметь большое чувство юмора, чтобы сравнивать влияние Солнца и МРТ.

Да, перед МРТ нужно избавиться от металлических предметов из-за их близости к аппарату. Но не нужно путать влияние магнитного поля на металл и кровь.

Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает

В тоже время, возмущения на Солнце могут быть длительными, и, например, совпадают с землетрясениями, что свидетельствует об их влиянии на недра Земли.

Кстати, на днях около Новой Зеландии, островов Тонга были землетрясения, а в районе Байкала даже дважды.

Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.

У 57-летнего это четвертый и последний инсульт, а у 61-летнего это первый и последний инсульт, но там в анамнезе шунтирование сосудов. Дежурите на ветке сегодня - сочувствуюПрежде всего, декабрьская вспышка на Солнце не мифическая, а настоящая, и нужно иметь большое чувство юмора, чтобы сравнивать влияние Солнца и МРТ.Да, перед МРТ нужно избавиться от металлических предметов из-за их близости к аппарату. Но не нужно путать влияние магнитного поля на металл и кровь.Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызываетВ тоже время, возмущения на Солнце могут быть длительными, и, например, совпадают с землетрясениями, что свидетельствует об их влиянии на недра Земли.Кстати, на днях около Новой Зеландии, островов Тонга были землетрясения, а в районе Байкала даже дважды.Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.У 57-летнего это четвертый и последний инсульт, а у 61-летнего это первый и последний инсульт, но там в анамнезе шунтирование сосудов. Igneus Повідомлень: 850 З нами з: 29.08.18 Подякував: 359 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37 Igneus написав: Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает



Сами доказываете, что магнитное поле мало значимо, а потом сами с собой спорите.



То Вам коронавирус ни по чём, то от мифического магнитного поля Вы всех хороните, хотя у Вас оно даже изменения пульса не вызывает



Igneus написав: Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей. Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.



Воздействие солнца пришло на Землю 10 декабря. С какого боку тут похороненные люди 7-го декабря ? Сами доказываете, что магнитное поле мало значимо, а потом сами с собой спорите.То Вам коронавирус ни по чём, то от мифического магнитного поля Вы всех хороните, хотя у Вас оно даже изменения пульса не вызываетВоздействие солнца пришло на Землю 10 декабря. С какого боку тут похороненные люди 7-го декабря ? freeze 4 Повідомлень: 19460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7399 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 23:43 antey1969 написав: У нас который день МОЗ светит презабавнейшие цифры.

Выздоравливает на 10-15% больше, чем заболевает. Но при этом Степанов бурно педалирует локдаун в январе.

Как же так? Министр не дружит с элементарной арифметикой? Или пи... т как Троцкий, оглашая статданные каждое утро. У нас который день МОЗ светит презабавнейшие цифры.Выздоравливает на 10-15% больше, чем заболевает. Но при этом Степанов бурно педалирует локдаун в январе.Как же так? Министр не дружит с элементарной арифметикой? Или пи... т как Троцкий, оглашая статданные каждое утро.



возможно, делаем меньше тестов.

думаю, что нужно смотреть на количество умерших: если растёт, то либо не справляемся с нагрузкой либо "количество заболевших" врёт возможно, делаем меньше тестов.думаю, что нужно смотреть на количество умерших: если растёт, то либо не справляемся с нагрузкой либо "количество заболевших" врёт baraka Повідомлень: 4757 З нами з: 09.10.12 Подякував: 687 раз. Подякували: 604 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2432243324342435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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