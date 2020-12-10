Додано: Суб 12 гру, 2020 19:07

freeze написав: Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?

Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше. Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше.

Дежурите на ветке сегодня - сочувствуюПрежде всего, декабрьская вспышка на Солнце не мифическая, а настоящая, и нужно иметь большое чувство юмора, чтобы сравнивать влияние Солнца и МРТ.Да, перед МРТ нужно избавиться от металлических предметов из-за их близости к аппарату. Но не нужно путать влияние магнитного поля на металл и кровь.Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызываетВ тоже время, возмущения на Солнце могут быть длительными, и, например, совпадают с землетрясениями, что свидетельствует об их влиянии на недра Земли.Кстати, на днях около Новой Зеландии, островов Тонга были землетрясения, а в районе Байкала даже дважды.Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.У 57-летнего это четвертый и последний инсульт, а у 61-летнего это первый и последний инсульт, но там в анамнезе шунтирование сосудов.