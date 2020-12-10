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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2432243324342435

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:40

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  drevlyanin написав:І несподіване припущення, що за лікування ВСІХ хворих платить держава.

Це не припущення, це факт і на це виділяються величезні кошти. Щодо амбулаторного лікування, я лікувався за свої, ну не знаю може 300 грн обійшлось, а може і менше, ну не буду ходити з чеками і добиватись повернення такої "шаленої" суми. Мова йде про лікування в стаціонарах за протоколом від ковід-19 за яке НСЗУ платить лікарням солідні кошти, почитайте для загального розвитку і без міжгалактичного плачу Ярославни з Альфа-Центаври :D https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platiti ... vid-19-236

Запись - НСЗУ платит ликарням солидные деньги не = что эти деньги безусловно и обязательно доходят до пациентов.

К тому специально выделено ключевое слово))
Есть записи и есть факты из реалий.

Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают.
Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список.
На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:29

antey1969
* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?

Причины не отменяют следствие.

Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.
В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.
И т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:45

  detroytred написав:antey1969
* К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. * -- не прячет?

Причины не отменяют следствие.

Взяли на понт, якобы существенно!!! покупное лучше.
В то время, как медсестра на дому приносит "свои" эти дешёвые из больницы. И также, как и дорогие, помогает большинству.
И т.д.

Ну не покупайте, кто же Вам доктор.
Моя семья лечится покупным, а не "дешевым из больницы".
С медсестрой понятно, у нее ЗП чуть выше минималки, а лечиться как-то надо. Она не на новый особняк тырит, а чтобы родных хоть как-то подлечить.
Поставки могут запоздать на день-три, в этом случае обычно пользуют заменителем, который не включен в рекомендации МОЗ, а что делать?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:27

Лидер немецкого движения против карантинных ограничений госпитализирован с ковидом, нуждается в интубации и ИВЛ

Germany: Anti-lockdown protest leader contracts COVID
https://www.dw.com/en/germany-anti-lock ... a-55915671
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:06

  freeze написав:Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.
В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.
Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.

В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом году инсульта ушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт:
https://strana.ua/news/306248-akter-val ... bbotu.html

85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:14

  Igneus написав:
  freeze написав:Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.
В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.
Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.

В субботу, 12 декабря, от последствий перенесенного в прошлом году инсульта ушел из жизни в возрасте 85 лет известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт:
https://strana.ua/news/306248-akter-val ... bbotu.html

85 лет жизни ему подарила мать, а по наследственности от отца он бы прожил гораздо меньше.


Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?
Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:07

  freeze написав:Причём здесь мифическая магнитная буря на солнце ?
Вам же показали примеры, когда магнитотерапия и МРТ для миллионов не привели к гибели ни одного человека. Причём при магнитном поле на порядки выше.

Дежурите на ветке сегодня - сочувствую :(
Прежде всего, декабрьская вспышка на Солнце не мифическая, а настоящая, и нужно иметь большое чувство юмора, чтобы сравнивать влияние Солнца и МРТ.
Да, перед МРТ нужно избавиться от металлических предметов из-за их близости к аппарату. Но не нужно путать влияние магнитного поля на металл и кровь.
Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает :wink:
В тоже время, возмущения на Солнце могут быть длительными, и, например, совпадают с землетрясениями, что свидетельствует об их влиянии на недра Земли.
Кстати, на днях около Новой Зеландии, островов Тонга были землетрясения, а в районе Байкала даже дважды.
Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.
У 57-летнего это четвертый и последний инсульт, а у 61-летнего это первый и последний инсульт, но там в анамнезе шунтирование сосудов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37

  Igneus написав:Во-всяком случае, я не заметил после кратковременного иследования МРТ существенного изменения своего пульса и давления. И землетрясений МРТ не вызывает


Сами доказываете, что магнитное поле мало значимо, а потом сами с собой спорите.

То Вам коронавирус ни по чём, то от мифического магнитного поля Вы всех хороните, хотя у Вас оно даже изменения пульса не вызывает

  Igneus написав:Наконец, с 7 по 11 декабря я участвовал в похоронах двух близких людей.


Воздействие солнца пришло на Землю 10 декабря. С какого боку тут похороненные люди 7-го декабря ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:43

  antey1969 написав:У нас который день МОЗ светит презабавнейшие цифры.
Выздоравливает на 10-15% больше, чем заболевает. Но при этом Степанов бурно педалирует локдаун в январе.
Как же так? Министр не дружит с элементарной арифметикой? Или пи... т как Троцкий, оглашая статданные каждое утро.


возможно, делаем меньше тестов.
думаю, что нужно смотреть на количество умерших: если растёт, то не справляемся с нагрузкой и "количество заболевших" врёт
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:39

  freeze написав:
  ЛАД написав:freeze
Вас можно поздравить:
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - сообщил Труханов.

https://korrespondent.net/ukraine/4304647-mer-odessy-hennadyi-trukhanov-zarazylsia-COVID-19


Это тот случай, когда я абсолютно уверен, что у Труханова в этом плане всё будет хорошо.
Хронических болезней нет, ежедневно час-два тренировки в зале, он спортсмен с чёрным поясом, деньги на лекарства и врачей есть и много, в отличие от умершего недавно Чёрного не ковид-отрицатель и не стал тянуть как Чёрный с лечением насморка. Да и нервы стальные, к невротическому типу не относится.
Думаю, нет ни одной причины возможного теоретического негативного исхода.

Еще бы не заболеть, если во дворце на Французском бульваре, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя Одесской государственной администрации, бывшему временно исполняющему обязанности председателя Одесской государственной администрации, бывшему председателю Одесского областного совета Паращенко проходят обыски:
https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse- ... oblsoveta/

Кстати, а что означает аллегорическое убранство на заборе этого дворца? :wink:
Igneus
 
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