Igneus написав:Еще бы не заболеть, если во дворце на Французском бульваре, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя Одесской государственной администрации, бывшему временно исполняющему обязанности председателя Одесской государственной администрации, бывшему председателю Одесского областного совета Паращенко проходят обыски: https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse- ... oblsoveta/
Опять мимо. Болезнь Труханова тут никак не приклеить. Вы не очень в курсе региональных раскладов. Паращенко вышел из ЕС и стал ставить палки в колёса созданной после недавних выборов коалиции Слуг-ЕС-Труханова, что неожиданно совпало с обысками у него.
Igneus написав:Кстати, а что означает аллегорическое убранство на заборе этого дворца?
Паращенко построил свой дом по проекту Одесского оперного театра, в несколько уменьшенном варианте. Говорят заказчику так и было сказано, сделайте мне точно такой же, но чуть поменьше.