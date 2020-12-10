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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:53

  Igneus написав:Еще бы не заболеть, если во дворце на Французском бульваре, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя Одесской государственной администрации, бывшему временно исполняющему обязанности председателя Одесской государственной администрации, бывшему председателю Одесского областного совета Паращенко проходят обыски:
https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse- ... oblsoveta/


Опять мимо.
Болезнь Труханова тут никак не приклеить.
Вы не очень в курсе региональных раскладов. Паращенко вышел из ЕС и стал ставить палки в колёса созданной после недавних выборов коалиции Слуг-ЕС-Труханова, что неожиданно совпало с обысками у него.

  Igneus написав:Кстати, а что означает аллегорическое убранство на заборе этого дворца?


Паращенко построил свой дом по проекту Одесского оперного театра, в несколько уменьшенном варианте. Говорят заказчику так и было сказано, сделайте мне точно такой же, но чуть поменьше.
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