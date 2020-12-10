Igneus написав:Еще бы не заболеть, если во дворце на Французском бульваре, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя Одесской государственной администрации, бывшему временно исполняющему обязанности председателя Одесской государственной администрации, бывшему председателю Одесского областного совета Паращенко проходят обыски: https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse- ... oblsoveta/
Опять мимо. Болезнь Труханова тут никак не приклеить. Вы не очень в курсе региональных раскладов. Паращенко вышел из ЕС и стал ставить палки в колёса созданной после недавних выборов коалиции Слуг-ЕС-Труханова, что неожиданно совпало с обысками у него.
Igneus написав:Кстати, а что означает аллегорическое убранство на заборе этого дворца?
Паращенко построил свой дом по проекту Одесского оперного театра, в несколько уменьшенном варианте. Говорят заказчику так и было сказано, сделайте мне точно такой же, но чуть поменьше.
В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
freeze написав:В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
Единственно правдивая цифра - это колво госпитализированных с официальным Ковид. Колво зарегистрированных ковид и колво зарегистрированных смертей от ковид не имеет отношения к реальности. Когда цифры общей смертности будут опубликованы с задержкой в 3 месяца, мы узнаем реальную картину смертности от Ковид. Колво переболевших мы не узнаем никогда
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Единственно правдивая цифра - это колво госпитализированных с официальным Ковид. Колво зарегистрированных ковид и колво зарегистрированных смертей от ковид не имеет отношения к реальности. Когда цифры общей смертности будут опубликованы с задержкой в 3 месяца, мы узнаем реальную картину смертности от Ковид. Колво переболевших мы не узнаем никогда
Ще один об'єктивний фактор - помісячна летальність. Якщо вона збільшиться, в остані місяці, то це ознака того, що медична система не справляється з потоком хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
Вона вже 30 років, як склалась і має попередні 70 років досвіда совкового "очковтирательства" )))
В клиниках Киева переболели на Ковид за пару последних месяцев от половины до двух третий персонала. Если еще в начале сентября на заболевшего сотрудника косились и гнали домой чтобы не заражал окружающих, то сейчас ни тестов никто не делает, ни о самоизоляции не намекают. А какой смысл? И так двойная нагрузка, отправь его домой - получишь тройную. На заражение пох, сам недавно болел точно так же.