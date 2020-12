Додано: Нед 13 гру, 2020 11:49

freeze написав: В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных.

Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.



Единственно правдивая цифра - это колво госпитализированных с официальным Ковид. Колво зарегистрированных ковид и колво зарегистрированных смертей от ковид не имеет отношения к реальности. Когда цифры общей смертности будут опубликованы с задержкой в 3 месяца, мы узнаем реальную картину смертности от Ковид. Колво переболевших мы не узнаем никогда

