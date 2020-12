Додано: Нед 13 гру, 2020 14:11

Тут некоторые ватные хуеплёты переживали, что не довезут вакцину ...Довезут. Уже переоборудовали для этого конейнеры для перевозки свежего тунца с соответствующим температурным режимом.Tuna must be stored at -60 degrees Celsius, or -76 degrees Fahrenheit, to maintain its quality and deep red hue when it reaches supermarkets and restaurants, Incalza said. The coronavirus vaccine developed by Pfizer (PFE) and BioNTech has to be stored at -70 degrees Celsius, or -94 degrees Fahrenheit, while in transit.So Thermo King, which is part of Ireland-based Trane Technologies, made some tweaks, adding additional insulation and adjusting the refrigeration system so it could get even colder. Now, each 20-foot-long container can carry 300,000 doses of the Pfizer vaccine — the first to be approved for use by Western countries following rigorous testing — by land or sea. Some have already been sold and are making their way around the globe.