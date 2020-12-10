Igneus написав:Еще бы не заболеть, если во дворце на Французском бульваре, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя Одесской государственной администрации, бывшему временно исполняющему обязанности председателя Одесской государственной администрации, бывшему председателю Одесского областного совета Паращенко проходят обыски: https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse- ... oblsoveta/
Опять мимо. Болезнь Труханова тут никак не приклеить. Вы не очень в курсе региональных раскладов. Паращенко вышел из ЕС и стал ставить палки в колёса созданной после недавних выборов коалиции Слуг-ЕС-Труханова, что неожиданно совпало с обысками у него.
Igneus написав:Кстати, а что означает аллегорическое убранство на заборе этого дворца?
Паращенко построил свой дом по проекту Одесского оперного театра, в несколько уменьшенном варианте. Говорят заказчику так и было сказано, сделайте мне точно такой же, но чуть поменьше.
В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
freeze написав:В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
Единственно правдивая цифра - это колво госпитализированных с официальным Ковид. Колво зарегистрированных ковид и колво зарегистрированных смертей от ковид не имеет отношения к реальности. Когда цифры общей смертности будут опубликованы с задержкой в 3 месяца, мы узнаем реальную картину смертности от Ковид. Колво переболевших мы не узнаем никогда
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Единственно правдивая цифра - это колво госпитализированных с официальным Ковид. Колво зарегистрированных ковид и колво зарегистрированных смертей от ковид не имеет отношения к реальности. Когда цифры общей смертности будут опубликованы с задержкой в 3 месяца, мы узнаем реальную картину смертности от Ковид. Колво переболевших мы не узнаем никогда
Ще один об'єктивний фактор - помісячна летальність. Якщо вона збільшиться, в остані місяці, то це ознака того, що медична система не справляється з потоком хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:В Украине "сложилась" интересная ситуация, когда "уменьшающее" количество новых случаев стремится к увеличивающему количеству госпитализированных. Уже небольшой разрыв + 9176 новых положительных тестов ПЦР при 2969 госпитализированных, раньше разрыв был и в 8 раз, и больше даже иногда.
Вона вже 30 років, як склалась і має попередні 70 років досвіда совкового "очковтирательства" )))
В клиниках Киева переболели на Ковид за пару последних месяцев от половины до двух третий персонала. Если еще в начале сентября на заболевшего сотрудника косились и гнали домой чтобы не заражал окружающих, то сейчас ни тестов никто не делает, ни о самоизоляции не намекают. А какой смысл? И так двойная нагрузка, отправь его домой - получишь тройную. На заражение пох, сам недавно болел точно так же.
freeze написав:Опять мимо. Болезнь Труханова тут никак не приклеить. Вы не очень в курсе региональных раскладов. Паращенко вышел из ЕС и стал ставить палки в колёса созданной после недавних выборов коалиции Слуг-ЕС-Труханова, что неожиданно совпало с обысками у него.
freeze написав:Паращенко построил свой дом по проекту Одесского оперного театра, в несколько уменьшенном варианте. Говорят заказчику так и было сказано, сделайте мне точно такой же, но чуть поменьше.
freeze написав:Меркель: большинство магазинов в Германии будут закрыты с 16 декабря.
Кстати, а как он построил свой "оперный театр" на Французском бульваре, который относятся к землям рекреационного назначения, на которых можно строить лишь объекты курортного назначения, а объекты жилого назначения возводить нельзя: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93166495
Several countries and regional blocks have preordered vaccines that could cover far more than their entire populations. The People's Vaccine Alliance, an international vaccine watchdog that includes Amnesty International and Oxfam, said this past week that rich countries have bought enough Covid-19 vaccine doses to immunize their populations three times over.
The Canadian government alone has secured enough inoculations to vaccinate their citizens five or even six times over, though not all the vaccine candidates it preordered may be approved for usage.
The Alliance's data shows that while the world's wealthiest nations are snapping up deals, nearly 70 poor countries will only be able to vaccinate one in 10 people at best during 2021.
Хочу напомнить, что Украина входит в золотой миллиард и получит необходимое количество нормальных западных вакцин уже в следующем году. Русскими ни в коем случае не колоться - козленочком станешь. Это им, русским свиньям, все равно какими животными быть, все равно от бояры скоро все передохнут.
Тут некоторые ватные хуеплёты переживали, что не довезут вакцину ... Довезут. Уже переоборудовали для этого конейнеры для перевозки свежего тунца с соответствующим температурным режимом.
Tuna must be stored at -60 degrees Celsius, or -76 degrees Fahrenheit, to maintain its quality and deep red hue when it reaches supermarkets and restaurants, Incalza said. The coronavirus vaccine developed by Pfizer (PFE) and BioNTech has to be stored at -70 degrees Celsius, or -94 degrees Fahrenheit, while in transit.
So Thermo King, which is part of Ireland-based Trane Technologies, made some tweaks, adding additional insulation and adjusting the refrigeration system so it could get even colder. Now, each 20-foot-long container can carry 300,000 doses of the Pfizer vaccine — the first to be approved for use by Western countries following rigorous testing — by land or sea. Some have already been sold and are making their way around the globe.