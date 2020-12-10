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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2434243524362437

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 95
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
32
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:22

  Igneus написав:Кстати, а как он построил свой "оперный театр" на Французском бульваре, который относятся к землям рекреационного назначения, на которых можно строить лишь объекты курортного назначения, а объекты жилого назначения возводить нельзя


Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
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