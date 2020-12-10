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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:22
Igneus написав:
Кстати, а как он построил свой "оперный театр" на Французском бульваре, который относятся к землям рекреационного назначения, на которых можно строить лишь объекты курортного назначения, а объекты жилого назначения возводить нельзя
Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
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