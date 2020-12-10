Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:22
Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:34
петиция против принудительных прививок
Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:44
Навіть в правових західних державах дітям без вакцинацій не дозволяють ходити до одної школи з вакцинованими дітьми. Чому в Україні повино бути по іншому? Не хочете вакцинувати своїх дітей, ваше право, не вакцинуйте, наймайте репетиторів та учіть дома.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:48
The parents of more than three dozen unvaccinated kids want them back in school. A judge said no.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:49
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:52
В США сто років тому був позов індивідуума який відмовлявся вакцинуватись в розпал епідемії проти штату
Штат виграв, здоров’я населення штату важливіше свобод окремого індивіда
not allowing a single individual to refuse vaccination while he or she remains within the general population on the grounds that to make such an exception would strip the legislative branch of its function to care for the public health and safety when threatened by epidemic disease
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
|