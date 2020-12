Додано: Пон 14 гру, 2020 00:52

В США сто років тому був позов індивідуума який відмовлявся вакцинуватись в розпал епідемії проти штатуШтат виграв, здоров’я населення штату важливіше свобод окремого індивідаnot allowing a single individual to refuse vaccination while he or she remains within the general population on the grounds that to make such an exception would strip the legislative branch of its function to care for the public health and safety when threatened by epidemic disease