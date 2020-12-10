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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2434243524362437

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:22

  Igneus написав:Кстати, а как он построил свой "оперный театр" на Французском бульваре, который относятся к землям рекреационного назначения, на которых можно строить лишь объекты курортного назначения, а объекты жилого назначения возводить нельзя


Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:34

петиция против принудительных прививок

Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
erer55
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://petition.president.gov.ua/petition/106302
erer55
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:44

  erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за

Навіть в правових західних державах дітям без вакцинацій не дозволяють ходити до одної школи з вакцинованими дітьми. Чому в Україні повино бути по іншому? Не хочете вакцинувати своїх дітей, ваше право, не вакцинуйте, наймайте репетиторів та учіть дома.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:48

The parents of more than three dozen unvaccinated kids want them back in school. A judge said no.
https://www.washingtonpost.com/health/2 ... e-said-no/
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:49

  erer55 написав:https://petition.president.gov.ua/petition/106302


Вильнолюди уже и в вопросы общественного здоровья лезут? Мало того, что своих детей не жалко, так нужно еще чужих риску подвергать?

Прошу прощения за черный юмор, но может хоть так поймут...

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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:52

В США сто років тому був позов індивідуума який відмовлявся вакцинуватись в розпал епідемії проти штату
Штат виграв, здоров’я населення штату важливіше свобод окремого індивіда
not allowing a single individual to refuse vaccination while he or she remains within the general population on the grounds that to make such an exception would strip the legislative branch of its function to care for the public health and safety when threatened by epidemic disease
https://journalofethics.ama-assn.org/ar ... ic/2006-04
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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