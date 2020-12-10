Igneus написав:Кстати, а как он построил свой "оперный театр" на Французском бульваре, который относятся к землям рекреационного назначения, на которых можно строить лишь объекты курортного назначения, а объекты жилого назначения возводить нельзя
Это был, а может и есть дачный кооператив. Там прописываться-регистрироваться разрешили несколько лет назад только. Может числиться как дачный домик улучшенной планировки, точно не знаю.
erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Навіть в правових західних державах дітям без вакцинацій не дозволяють ходити до одної школи з вакцинованими дітьми. Чому в Україні повино бути по іншому? Не хочете вакцинувати своїх дітей, ваше право, не вакцинуйте, наймайте репетиторів та учіть дома.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
В США сто років тому був позов індивідуума який відмовлявся вакцинуватись в розпал епідемії проти штату Штат виграв, здоров’я населення штату важливіше свобод окремого індивіда not allowing a single individual to refuse vaccination while he or she remains within the general population on the grounds that to make such an exception would strip the legislative branch of its function to care for the public health and safety when threatened by epidemic disease https://journalofethics.ama-assn.org/ar ... ic/2006-04
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй. Вобщем симптомы отличались. Опишу свои: 1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели. 2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко. Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Навіть в правових західних державах дітям без вакцинацій не дозволяють ходити до одної школи з вакцинованими дітьми. Чому в Україні повино бути по іншому? Не хочете вакцинувати своїх дітей, ваше право, не вакцинуйте, наймайте репетиторів та учіть дома.
эта школа для неудачников , пускай учатся продавать шаурму .