RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2435243624372438

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 07:15

  Ukrainian написав:Не моє
З іншого форуму
Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй.
Вобщем симптомы отличались. Опишу свои:
1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели.
2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко.
Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.

Сегодня был понос
2 недели назад был понос .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 713
З нами з: 22.07.11
Подякував: 264 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46

  erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за

Наконец-то нормальный законопроект. Где петиция в поддержку?
airmax78
 
Повідомлень: 36883
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

COVID-19. Суточная заболеваемость опустилась ниже 7000 человек, но повода для радости нет
За вчера, 13 декабря, в Украине выявили 6451 нового заболевшего коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9176), но и тестов за этот день было сделано втрое меньше обычного

Степанов объяснил, почему в Украине делают меньше тестов на коронавирус
В Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, именно поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно


Сюр. Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал "выдумкой" болезнь COVID-19
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – прозвучала такая дезинформация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 31.08.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr
freeze
4
 
Повідомлень: 19465
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 7399 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:40

  freeze написав:COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr

А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 13.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:41

  freeze написав:при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%):


Коллегине, которая "...didn`t make it"
По слухам лечением нагнали уровень сахара ОГО-ГО
До 80 лет ей было ну очень далеко.

По другим слухам - был диабет изначально.

Которые из слухов - правда, я не знаю.
justit
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:58

удалено
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3114
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6168 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:00

  Ukrainian написав:Не моє
З іншого форуму
Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй.
Вобщем симптомы отличались. Опишу свои:
1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели.
2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко.
Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.

Положительный ПЦР после первого и второго раза был ?
да и в моем окружении есть слух о бывшей сотруднице которая болеет второй раз
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3114
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6168 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2435243624372438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91530)
14.12.2020 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.