Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй. Вобщем симптомы отличались. Опишу свои: 1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели. 2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко. Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.
freeze написав:COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr
А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй. Вобщем симптомы отличались. Опишу свои: 1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели. 2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко. Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.
Положительный ПЦР после первого и второго раза был ? да и в моем окружении есть слух о бывшей сотруднице которая болеет второй раз
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України