Переболели всей семьёй уже второй раз. Первый раз описывала историю родственника, мы потом за ним болели. Сейчас опять всей семьёй.

Вобщем симптомы отличались. Опишу свои:

1раз - температура 37.2, 37.3 максимум. Хрипы в трахее, головная боль, сильная боль в мышцах спины, очень сильная слабость и нехватка дыхания, ощущение сжатости в легких. При долгой ходьбе быстрая усталость и отдышка. Симптомы то исчезали, то появлялись. Прошло где-то за 3 - 4 недели.

2 раз - температура сразу высокая, 38.5,очень сильная боль в глазах и мышцах ног. Ноги просто невыносимо крутило. Голова разрывалась. Прошло на 3 день, на 5 день исчез нюх, просто выключился. Даже сильно пахучие средства: гвоздика, белизна, порошок стиральный, кофе пахло как вода. Больше ничего не было. Нюх начал возвращаться сам, без лечения, через 1.5 недели. Сейчас спустя 2 недели все пахнет очень резко.

Между 2мя случаями прошло около 7 месяцев.