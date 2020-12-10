safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.
В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...
В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему
safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.
В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...
В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему
Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.
_hunter написав:Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.
Опять же, на шару - такого не бывает. Если не взяли деньги сейчас, это не значит, что не возьмут потом, когда все будут скидываться на вакцинацию какой-нибудь Бурунди.
Ничего не появляется из ниоткуда. Если Украине в этот раз вакцины действительно достанутся бесплатно, значит их оплатит кто-то другой. Соответственно, когда следующей стране понадобиться что-то бесплатно, свою часть в закупке вакцин для той страны должна будет внести и Украина. Хватит верить в сказки про что-то на шару.
freeze написав:COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr
А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?
Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +. В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал. А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.
Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.
Пенсионер написав:А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?
Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +. В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал. А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.
Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.
Не понимаю, что Вам непонятно, если человек 80+ с диабетом заболел коронавирусом, то его вероятность умереть в течение месяца болезни равна 27 %. Если человек 80+ даже с диабетом не заболел коронавирусом, очевидно что таких процентов нет, иначе свыше 81 года не было бы ни одного живого человека из этой группы, а их много.
safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.
Переболеют по второму или по третьему разу ? Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.
А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд.
Не советую болеть по второму и третьему кругу. Последствия могут быть долгосрочными и не факт, что со временем произойдет полное восстановления функций. Корона лупит по высшей нервной деятельности, аж гай шумит. От потери координации и ослабленного внимания до импотенции - там у статистов уже целый рулон вариантов накопился.