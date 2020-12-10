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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2436243724382439 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Пон 14 гру, 2020 18:06 safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление. Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная... В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная... _hunter Повідомлень: 3221 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 18:17 _hunter написав: safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление. Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная... В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...

В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему safonovstanislav Повідомлень: 3054 З нами з: 10.05.14 Подякував: 267 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 18:19 safonovstanislav написав: _hunter написав: safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление. Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная... В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...

В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему

Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого. Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого. _hunter Повідомлень: 3221 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 18:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют.

До осені 21-го, коли в кращому випадку вакцинація буде доступною для нас, якраз рівень антитіл у тих хто перехворіє взимку вимагатиме повторної дози.)) До осені 21-го, коли в кращому випадку вакцинація буде доступною для нас, якраз рівень антитіл у тих хто перехворіє взимку вимагатиме повторної дози.)) stryzhko Повідомлень: 1510 З нами з: 04.10.16 Подякував: 354 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 18:42 _hunter написав: Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого. Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.

Опять же, на шару - такого не бывает. Если не взяли деньги сейчас, это не значит, что не возьмут потом, когда все будут скидываться на вакцинацию какой-нибудь Бурунди.



Ничего не появляется из ниоткуда. Если Украине в этот раз вакцины действительно достанутся бесплатно, значит их оплатит кто-то другой. Соответственно, когда следующей стране понадобиться что-то бесплатно, свою часть в закупке вакцин для той страны должна будет внести и Украина. Хватит верить в сказки про что-то на шару. Опять же, на шару - такого не бывает. Если не взяли деньги сейчас, это не значит, что не возьмут потом, когда все будут скидываться на вакцинацию какой-нибудь Бурунди.Ничего не появляется из ниоткуда. Если Украине в этот раз вакцины действительно достанутся бесплатно, значит их оплатит кто-то другой. Соответственно, когда следующей стране понадобиться что-то бесплатно, свою часть в закупке вакцин для той страны должна будет внести и Украина. Хватит верить в сказки про что-то на шару. safonovstanislav Повідомлень: 3054 З нами з: 10.05.14 Подякував: 267 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 19:07 freeze написав: Пенсионер написав: freeze написав: COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%):

А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет? А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?



Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.

В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.

А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей. Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.

Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом. Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом. Пенсионер

Повідомлень: 1838 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 20:18 Пенсионер написав: freeze написав: Пенсионер написав: А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?



Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.

В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.

А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей. Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.

Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом. Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.



Не понимаю, что Вам непонятно, если человек 80+ с диабетом заболел коронавирусом, то его вероятность умереть в течение месяца болезни равна 27 %.

Если человек 80+ даже с диабетом не заболел коронавирусом, очевидно что таких процентов нет, иначе свыше 81 года не было бы ни одного живого человека из этой группы, а их много. Не понимаю, что Вам непонятно, если человек 80+ с диабетом заболел коронавирусом, то его вероятность умереть в течение месяца болезни равна 27 %.Если человек 80+ даже с диабетом не заболел коронавирусом, очевидно что таких процентов нет, иначе свыше 81 года не было бы ни одного живого человека из этой группы, а их много. freeze 4 Повідомлень: 19468 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7399 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 20:21 safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление. Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.



Переболеют по второму или по третьему разу ?

Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.



А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд. Переболеют по второму или по третьему разу ?Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд. freeze 4 Повідомлень: 19468 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7399 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31 freeze написав: safonovstanislav написав: Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление. Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.



Переболеют по второму или по третьему разу ?

Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.



А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд. Переболеют по второму или по третьему разу ?Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд.

Не советую болеть по второму и третьему кругу.

Последствия могут быть долгосрочными и не факт, что со временем произойдет полное восстановления функций. Корона лупит по высшей нервной деятельности, аж гай шумит. От потери координации и ослабленного внимания до импотенции - там у статистов уже целый рулон вариантов накопился. Не советую болеть по второму и третьему кругу.Последствия могут быть долгосрочными и не факт, что со временем произойдет полное восстановления функций. Корона лупит по высшей нервной деятельности, аж гай шумит. От потери координации и ослабленного внимания до импотенции - там у статистов уже целый рулон вариантов накопился. antey1969 1

Повідомлень: 10259 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1254 раз. Подякували: 2898 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2436243724382439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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komant733 Чет 10 гру, 2020 17:59