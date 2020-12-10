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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2437243824392440>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:06

  safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:17

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...

В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:19

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.

В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...

В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему

Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют.

До осені 21-го, коли в кращому випадку вакцинація буде доступною для нас, якраз рівень антитіл у тих хто перехворіє взимку вимагатиме повторної дози.))
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:42

  _hunter написав:Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.

Опять же, на шару - такого не бывает. Если не взяли деньги сейчас, это не значит, что не возьмут потом, когда все будут скидываться на вакцинацию какой-нибудь Бурунди.

Ничего не появляется из ниоткуда. Если Украине в этот раз вакцины действительно достанутся бесплатно, значит их оплатит кто-то другой. Соответственно, когда следующей стране понадобиться что-то бесплатно, свою часть в закупке вакцин для той страны должна будет внести и Украина. Хватит верить в сказки про что-то на шару.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:07

  freeze написав:
Пенсионер написав:
  freeze написав:COVID19 увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая она при сочетании диабета и COVID-19 – у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%): https://bit.ly/3ni0jpr

А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?


Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.
В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.
А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.

Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:18

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
Пенсионер написав:А какая естественная смертность у людей в группе старше 80 лет?


Вряд ли каждый месяц умирают 27 процентов людей в возрасте 80 +.
В таком случае до 81 года практически никто бы не доживал.
А при сочетании диабет плюс коронавирус за месяц болезни умирают 27 процентов таких людей.

Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.


Не понимаю, что Вам непонятно, если человек 80+ с диабетом заболел коронавирусом, то его вероятность умереть в течение месяца болезни равна 27 %.
Если человек 80+ даже с диабетом не заболел коронавирусом, очевидно что таких процентов нет, иначе свыше 81 года не было бы ни одного живого человека из этой группы, а их много.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:21

  safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.


Переболеют по второму или по третьему разу ?
Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.

А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Самое бредовое - это то, что вакцинация будет проходить когда уже все переболеют. Идеальное преступление.


Переболеют по второму или по третьему разу ?
Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.

А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд.

Не советую болеть по второму и третьему кругу.
Последствия могут быть долгосрочными и не факт, что со временем произойдет полное восстановления функций. Корона лупит по высшей нервной деятельности, аж гай шумит. От потери координации и ослабленного внимания до импотенции - там у статистов уже целый рулон вариантов накопился.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Переболеют по второму или по третьему разу ?

Если действительно окажется, что возможно болеть несколько раз, вакцины можно сразу выкидывать в мусор.

По идее, имунная система большинства людей должна сейчас постоянно держать высокий уровень антител против ковида, т.к. с таким к-вом заражённых, человек практически каждый день сталкивается с этим вирусом. Я даже по себе чувствую, только пообщаюсь в каком-то крупном коллективе, через какое-то время начинает шкребти в горле, потом за сутки проходит. Такое уже раз 8 было. Т.е. имунная система постоянно находится под атакой. Если в условиях постоянной тренировки иммуннитета реальным вирусом, получается заболеть во второй-третий раз, то тренировка вакциной тут вряд ли вообще хоть как-то поможет. Разве что, только людям, которые сидели всё это время в бункере и с вирусом ни разу за всё время не столкнулись
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