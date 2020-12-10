В чем именно преступление? -- вакцинация -- бесплатная...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:06
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:17
В этом мире нет ничего бесплатного. Или вы не знаете как функционирует наше государство? Возьмут деньги в долг, несколькими дворцами в мире станет больше, а ваши дети станут жить чуточку хуже, выплачивая долг и проценты по нему
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:19
Возьмут в долг _на что_? -- 8 лямов доз и так едет "на шару". А больше будет только в частных клиниках и задорого.
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
До осені 21-го, коли в кращому випадку вакцинація буде доступною для нас, якраз рівень антитіл у тих хто перехворіє взимку вимагатиме повторної дози.))
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:42
Опять же, на шару - такого не бывает. Если не взяли деньги сейчас, это не значит, что не возьмут потом, когда все будут скидываться на вакцинацию какой-нибудь Бурунди.
Ничего не появляется из ниоткуда. Если Украине в этот раз вакцины действительно достанутся бесплатно, значит их оплатит кто-то другой. Соответственно, когда следующей стране понадобиться что-то бесплатно, свою часть в закупке вакцин для той страны должна будет внести и Украина. Хватит верить в сказки про что-то на шару.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:07
Для этого надо чтобы 100% пациентов этой группы ежемесячно заболевало ковидом.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:18
Не понимаю, что Вам непонятно, если человек 80+ с диабетом заболел коронавирусом, то его вероятность умереть в течение месяца болезни равна 27 %.
Если человек 80+ даже с диабетом не заболел коронавирусом, очевидно что таких процентов нет, иначе свыше 81 года не было бы ни одного живого человека из этой группы, а их много.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:21
Переболеют по второму или по третьему разу ?
Я смотрю Вы фанат идеи о коллективном иммунитете, которая успешно провалилась, даже в Швеции.
А преступление в чём? Не хотите, не вакцинируйтесь, тут и без ковид-отрицателей очереди будут на месяцы вперёд.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31
Не советую болеть по второму и третьему кругу.
Последствия могут быть долгосрочными и не факт, что со временем произойдет полное восстановления функций. Корона лупит по высшей нервной деятельности, аж гай шумит. От потери координации и ослабленного внимания до импотенции - там у статистов уже целый рулон вариантов накопился.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если действительно окажется, что возможно болеть несколько раз, вакцины можно сразу выкидывать в мусор.
По идее, имунная система большинства людей должна сейчас постоянно держать высокий уровень антител против ковида, т.к. с таким к-вом заражённых, человек практически каждый день сталкивается с этим вирусом. Я даже по себе чувствую, только пообщаюсь в каком-то крупном коллективе, через какое-то время начинает шкребти в горле, потом за сутки проходит. Такое уже раз 8 было. Т.е. имунная система постоянно находится под атакой. Если в условиях постоянной тренировки иммуннитета реальным вирусом, получается заболеть во второй-третий раз, то тренировка вакциной тут вряд ли вообще хоть как-то поможет. Разве что, только людям, которые сидели всё это время в бункере и с вирусом ни разу за всё время не столкнулись
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