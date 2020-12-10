Вроде уже не раз объясняли, что механизмы появления иммунитета при болезни, особенно с легкими симптомами и при вакцинации сильно разнятся. Давайте опять по восьмому кругу пойдем. Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:57
Вроде уже не раз объясняли, что механизмы появления иммунитета при болезни, особенно с легкими симптомами и при вакцинации сильно разнятся. Давайте опять по восьмому кругу пойдем. Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:31
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Бельгии Дед Мороз пришёл в дом престарелых и заразил 75 стариков.
Удачно поздравил, и конкурсы были интересные.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38
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