Додано: Пон 14 гру, 2020 23:21

Провёл любопытные расчёты. Бельгия на сегодня - это показатель худшего сценария, т.е., что будет, если всё будет плохо. Показатель смертности от ковида на человека в Бельгии худший в мире.Добавил колонку, сколько будет смертей от ковида каждого возраста, если Украина пойдёт по бельгийскому сценарию, т.е. будет такой же % смертей от ковида на человека по каждому из возрастов.Очень интересно, что в категории младше 65, ситуация в Украине ещё хуже, чем в Бельгии. Очень большая вероятность, что мы уже вышли на максимум в этой категории, и умирать от ковида те, кто младше 65, уже практически не будут.А, вот, категория 75+, или действительно, в Украине, значительно лучше соблюдает рекомендации по избежанию заражения, чем в Бельгии, или эту категорию ещё ожидает настоящий мор.Источники данных: