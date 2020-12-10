Вроде уже не раз объясняли, что механизмы появления иммунитета при болезни, особенно с легкими симптомами и при вакцинации сильно разнятся. Давайте опять по восьмому кругу пойдем. Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:57
Вроде уже не раз объясняли, что механизмы появления иммунитета при болезни, особенно с легкими симптомами и при вакцинации сильно разнятся. Давайте опять по восьмому кругу пойдем. Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:31
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Бельгии Дед Мороз пришёл в дом престарелых и заразил 75 стариков.
Удачно поздравил, и конкурсы были интересные.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Провёл любопытные расчёты. Бельгия на сегодня - это показатель худшего сценария, т.е., что будет, если всё будет плохо. Показатель смертности от ковида на человека в Бельгии худший в мире.
Добавил колонку, сколько будет смертей от ковида каждого возраста, если Украина пойдёт по бельгийскому сценарию, т.е. будет такой же % смертей от ковида на человека по каждому из возрастов.
Очень интересно, что в категории младше 65, ситуация в Украине ещё хуже, чем в Бельгии. Очень большая вероятность, что мы уже вышли на максимум в этой категории, и умирать от ковида те, кто младше 65, уже практически не будут.
А, вот, категория 75+, или действительно, в Украине, значительно лучше соблюдает рекомендации по избежанию заражения, чем в Бельгии, или эту категорию ещё ожидает настоящий мор.
Источники данных:
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:59
Может у нас до такого возраста доживают только самые крепкие, а там с того света вытягивают и поддерживают жизнь в мумиях?
Вот и получается, что там мрут от одного чиха, а у нас как-то выживают. Закалённые
Или ещё проще - как обычно неправильно считают, и просто рисуют нужные цифры
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