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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2437243824392440

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:57

  safonovstanislav написав:Если действительно окажется, что возможно болеть несколько раз, вакцины можно сразу выкидывать в мусор.


Вроде уже не раз объясняли, что механизмы появления иммунитета при болезни, особенно с легкими симптомами и при вакцинации сильно разнятся. Давайте опять по восьмому кругу пойдем. Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:31

  freeze написав: Так что пока в мусор ничего не надо выкидывать.


Еще и нечего выкидывать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Бельгии Дед Мороз пришёл в дом престарелых и заразил 75 стариков.
Удачно поздравил, и конкурсы были интересные.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38

  freeze написав:В Бельгии Дед Мороз пришёл в дом престарелых и заразил 75 стариков.
Удачно поздравил, и конкурсы были интересные.

Из России с "новичком" прорвался?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Провёл любопытные расчёты. Бельгия на сегодня - это показатель худшего сценария, т.е., что будет, если всё будет плохо. Показатель смертности от ковида на человека в Бельгии худший в мире.

Добавил колонку, сколько будет смертей от ковида каждого возраста, если Украина пойдёт по бельгийскому сценарию, т.е. будет такой же % смертей от ковида на человека по каждому из возрастов.
Очень интересно, что в категории младше 65, ситуация в Украине ещё хуже, чем в Бельгии. Очень большая вероятность, что мы уже вышли на максимум в этой категории, и умирать от ковида те, кто младше 65, уже практически не будут.

А, вот, категория 75+, или действительно, в Украине, значительно лучше соблюдает рекомендации по избежанию заражения, чем в Бельгии, или эту категорию ещё ожидает настоящий мор.

Зображення

Источники данных:
https://www.populationpyramid.net/belgium/2020/
https://www.populationpyramid.net/ukraine/2020/
https://www.statista.com/statistics/118 ... um-by-age/
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:59

  safonovstanislav написав:А, вот, категория 75+, или действительно, в Украине, значительно лучше соблюдает рекомендации по избежанию заражения, чем в Бельгии, или эту категорию ещё ожидает настоящий мор.

Может у нас до такого возраста доживают только самые крепкие, а там с того света вытягивают и поддерживают жизнь в мумиях? :)
Вот и получается, что там мрут от одного чиха, а у нас как-то выживают. Закалённые :)

Или ещё проще - как обычно неправильно считают, и просто рисуют нужные цифры
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 02:11

  freeze написав:В Бельгии Дед Мороз пришёл в дом престарелых и заразил 75 стариков.
Удачно поздравил, и конкурсы были интересные.

На концерты «Квартала 95» продаются билеты, несмотря на запрет Кабмина:

https://sud.ua/ru/news/publication/1877 ... et-kabmina

"...Так, информация о продаже билетов гласит, что концерты «Квартала» состоятся 22 и 30 декабря. При этом, билеты продаются явно более чем на 20 мест".

«Первый концерт Вечернего Квартала после карантина! Не пропустите!
Смешные шутки — актуальные шутки, в выступлениях Квартала шутят над всем, что сегодня в центре внимания, в частности политикой и новоизбранным Президентом Украины… Берите близких и друзей и приходите за хорошим настроением», - гласит афиша.
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