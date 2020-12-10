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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2438243924402441

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Интересно, как будет сказываться коронакризис на рождаемости. Это, по понятным причинам, узнаем несколько позже. Лично я не уповаю на шутки о связи домашней изоляции с активным детопроизводством, и ожидаю, что рождаемость упадет еще сильнее - первична здесь уверенность в завтрашнем дне, которая с весны сильно пошатнулась и до сих пор продолжает снижаться. Но поглядим...


Пару раз на цій гілці вже писав, що мене ця всі локдаунізація хвилює в першу чергу в зв'язку з демографією та економікою. Дехто півтора року назад озвучував плани вийти на демо-приріст.
Зображення
«В тоже время, единый размер выплат государства семьям на первого ребенка по сравнению с 2010г. уменьшился в два раза (с 3130 долл. до 1520 долл), на второго уменьшился в четыре раза (с 6260 долл. до 1520 долл), на третьего и следующего ребенка уменьшился в восемь раз (с 12520 долл. до 1520 долл)», — уточняется в ведомстве. https://yaizakon.com.ua/rozhdaemost-v-u ... drobnosti/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
негативный ПЦР былу меня уже 09,10,2020 до этого я не чувствовал запахи минимум 2 недели или даже больше
а болел я скорее всего где-то в начале сентября ( вересня) или еще раньше .


З.Ы. НУ и в самом ближайшем кругу сотрудников которые сейчас болеют Ковид прибыло , только что с одним говорил - кандидат в мастера спорта по плаванью "на пенсии" около 50-55 лет , он дома лечиться 10 дней держалось 39, говорит ему очень хреново было, сегодня уже 37,5 ... начала работать из дома понемногу контролирует процессы
Еще одна колега пока в вайбере активна, но не отвечает
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:44

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Переболеют по второму или по третьему разу ?

Если действительно окажется, что возможно болеть несколько раз, вакцины можно сразу выкидывать в мусор.

По идее, имунная система большинства людей должна сейчас постоянно держать высокий уровень антител против ковида, т.к. с таким к-вом заражённых, человек практически каждый день сталкивается с этим вирусом. Я даже по себе чувствую, только пообщаюсь в каком-то крупном коллективе, через какое-то время начинает шкребти в горле, потом за сутки проходит. Такое уже раз 8 было. Т.е. имунная система постоянно находится под атакой. Если в условиях постоянной тренировки иммуннитета реальным вирусом, получается заболеть во второй-третий раз, то тренировка вакциной тут вряд ли вообще хоть как-то поможет. Разве что, только людям, которые сидели всё это время в бункере и с вирусом ни разу за всё время не столкнулись

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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
Депутат австрийского парламента сделал тест на COVID-19 Кока-коле

Через несколько минут тест показал позитивний результат.

https://t.me/sheptoon/8641


Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.
Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.

Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.

“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".

Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная.
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