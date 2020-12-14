safonovstanislav написав:

freeze написав: Переболеют по второму или по третьему разу ? Переболеют по второму или по третьему разу ?

Если действительно окажется, что возможно болеть несколько раз, вакцины можно сразу выкидывать в мусор.По идее, имунная система большинства людей должна сейчас постоянно держать высокий уровень антител против ковида, т.к. с таким к-вом заражённых, человек практически каждый день сталкивается с этим вирусом. Я даже по себе чувствую, только пообщаюсь в каком-то крупном коллективе, через какое-то время начинает шкребти в горле, потом за сутки проходит. Такое уже раз 8 было. Т.е. имунная система постоянно находится под атакой. Если в условиях постоянной тренировки иммуннитета реальным вирусом, получается заболеть во второй-третий раз, то тренировка вакциной тут вряд ли вообще хоть как-то поможет. Разве что, только людям, которые сидели всё это время в бункере и с вирусом ни разу за всё время не столкнулись