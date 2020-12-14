freeze написав:Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.
А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было
При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.
Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?
Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать?
Вкладчик1234 написав:А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было
Любые кислоты разрушают содержание контрольной полоски в экспресс-тестах, не обязательно ортофосфорная кислота в Коле, но и фруктовые кислоты и тд. Зачем по идиотски против инструкции использовать тесты ? Там же написан алгоритм действий. Кроме того экспресс-тесты никогда не служили для точной постановки диагноза. Это не ПЦР.
Вкладчик1234 написав:При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.
Выше уже не раз писали, что после 10 дня после первых симптомов, обнаружить вирус в носоглотке, где берут мазок, получается далеко лишь не всегда, вируса часто там уже просто нет в слизистой, он или уже исчез и организм борется с его последствиями, или вирус уже ушел в нижние дыхательные пути, туда палочки с ПЦР не засунешь.
Вкладчик1234 написав:Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?
Не важно сколько у вас отрицательных, достаточно одного положительного, что и доказал Маск, впоследствии признав, что заболел коронавирусом. Яйца глистов или лямблии определяют часто в одном анализе из десятка взятых, и никто не кричит, что это глюк, а начинают заниматься проблемой.
Вкладчик1234 написав:Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять.
Опять в десятый раз жуём одно и тоже. Если вирус в взятой пробе с носоглотки есть, то его с большой степенью достоверности анализ ПЦР определяет, главное чтобы это было в период, когда вирус находится именно в слизистой носоглотки, да чтобы правильно взяли анализ, именно потерев слизистую, а не намотав сопли, где вируса нет, на палочку корявой рукой.
freeze написав:Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%. Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.
Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.
“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".
Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная.
Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду )))
freeze написав:Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%. Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.
Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.
“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".
Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная.
Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду )))
Я бы, если передо мной был бы выбор из нескольких вакцин, выбрал бы подобную - инактивированная цельновирусная. Старая добрая простая методика, надёжная как танк, без лишних наворотов. Чем проще прибор, тем реже ломается
freeze написав:Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.
А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было
При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.
Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?
Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать?
скажу больше это не кейс не от одного св.Илона ( да это я его канонизировал ) а также от : - знакомого который после собеседования сдавал два ПЦР в двух разных лабах с интервалом 1 день - инфа от лаборанта (через одну подругу интерна) что плотный ужин на кануне ПЦР тоже влияет на результат , тока я не уточнил в какую сторону
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України