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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2438243924402441 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01 freeze написав: Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность. Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.

А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было



При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.



Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?



Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать? А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной былоПри этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13542 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7430 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 3 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 12:23 Вкладчик1234 написав: А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было



Любые кислоты разрушают содержание контрольной полоски в экспресс-тестах, не обязательно ортофосфорная кислота в Коле, но и фруктовые кислоты и тд.

Зачем по идиотски против инструкции использовать тесты ? Там же написан алгоритм действий.

Кроме того экспресс-тесты никогда не служили для точной постановки диагноза. Это не ПЦР.



Вкладчик1234 написав: При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный. При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.



Выше уже не раз писали, что после 10 дня после первых симптомов, обнаружить вирус в носоглотке, где берут мазок, получается далеко лишь не всегда, вируса часто там уже просто нет в слизистой, он или уже исчез и организм борется с его последствиями, или вирус уже ушел в нижние дыхательные пути, туда палочки с ПЦР не засунешь.



Вкладчик1234 написав: Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска? Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?



Не важно сколько у вас отрицательных, достаточно одного положительного, что и доказал Маск, впоследствии признав, что заболел коронавирусом.

Яйца глистов или лямблии определяют часто в одном анализе из десятка взятых, и никто не кричит, что это глюк, а начинают заниматься проблемой.



Вкладчик1234 написав: Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять.

Опять в десятый раз жуём одно и тоже.

Если вирус в взятой пробе с носоглотки есть, то его с большой степенью достоверности анализ ПЦР определяет, главное чтобы это было в период, когда вирус находится именно в слизистой носоглотки, да чтобы правильно взяли анализ, именно потерев слизистую, а не намотав сопли, где вируса нет, на палочку корявой рукой. Любые кислоты разрушают содержание контрольной полоски в экспресс-тестах, не обязательно ортофосфорная кислота в Коле, но и фруктовые кислоты и тд.Зачем по идиотски против инструкции использовать тесты ? Там же написан алгоритм действий.Кроме того экспресс-тесты никогда не служили для точной постановки диагноза. Это не ПЦР.Выше уже не раз писали, что после 10 дня после первых симптомов, обнаружить вирус в носоглотке, где берут мазок, получается далеко лишь не всегда, вируса часто там уже просто нет в слизистой, он или уже исчез и организм борется с его последствиями, или вирус уже ушел в нижние дыхательные пути, туда палочки с ПЦР не засунешь.Не важно сколько у вас отрицательных, достаточно одного положительного, что и доказал Маск, впоследствии признав, что заболел коронавирусом.Яйца глистов или лямблии определяют часто в одном анализе из десятка взятых, и никто не кричит, что это глюк, а начинают заниматься проблемой.Опять в десятый раз жуём одно и тоже.Если вирус в взятой пробе с носоглотки есть, то его с большой степенью достоверности анализ ПЦР определяет, главное чтобы это было в период, когда вирус находится именно в слизистой носоглотки, да чтобы правильно взяли анализ, именно потерев слизистую, а не намотав сопли, где вируса нет, на палочку корявой рукой. freeze 4 Повідомлень: 19475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7400 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 12:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире PrimusInterPares написав: но 30 процентов граждан Украины по национальности русские но 30 процентов граждан Украины по национальности русские

Їх навіть при Совку стільки не було. Зараз менше 10%. Їх навіть при Совку стільки не було. Зараз менше 10%. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11309 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 12:58 freeze написав: Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.

Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.



Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.



“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".



Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная. Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".Тип вакцины BBIBP-CorV -

Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду ))) Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду ))) change_pm Повідомлень: 2657 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 589 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 13:16 change_pm написав: freeze написав: Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.

Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.



Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.



“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".



Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная. Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".Тип вакцины BBIBP-CorV -

Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду ))) Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду )))

Я бы, если передо мной был бы выбор из нескольких вакцин, выбрал бы подобную - инактивированная цельновирусная.

Старая добрая простая методика, надёжная как танк, без лишних наворотов. Чем проще прибор, тем реже ломается Я бы, если передо мной был бы выбор из нескольких вакцин, выбрал бы подобную - инактивированная цельновирусная.Старая добрая простая методика, надёжная как танк, без лишних наворотов. Чем проще прибор, тем реже ломается freeze 4 Повідомлень: 19475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4654 раз. Подякували: 7400 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 13:25 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность. Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.

А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было



При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.



Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?



Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать? А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной былоПри этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать?

скажу больше это не кейс не от одного св.Илона ( да это я его канонизировал ) а также от :

- знакомого который после собеседования сдавал два ПЦР в двух разных лабах с интервалом 1 день

- инфа от лаборанта (через одну подругу интерна) что плотный ужин на кануне ПЦР тоже влияет на результат , тока я не уточнил в какую сторону скажу больше это не кейс не от одного св.Илона ( да это я его канонизировал) а также от :- знакомого который после собеседования сдавал два ПЦР в двух разных лабах с интервалом 1 день- инфа от лаборанта (через одну подругу интерна) что плотный ужин на кануне ПЦР тоже влияет на результат , тока я не уточнил в какую сторону "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3115 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6170 раз. Подякували: 648 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 13:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире erer55 написав: Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт Faceless

Модератор Повідомлень: 28318 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2438243924402441 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7323 1697556

ЛОБ Вів 15 гру, 2020 12:17