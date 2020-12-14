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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01

  freeze написав:Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.

А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было

При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.

Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?

Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать? :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:23

  Вкладчик1234 написав:А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было


Любые кислоты разрушают содержание контрольной полоски в экспресс-тестах, не обязательно ортофосфорная кислота в Коле, но и фруктовые кислоты и тд.
Зачем по идиотски против инструкции использовать тесты ? Там же написан алгоритм действий.
Кроме того экспресс-тесты никогда не служили для точной постановки диагноза. Это не ПЦР.

  Вкладчик1234 написав:При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.


Выше уже не раз писали, что после 10 дня после первых симптомов, обнаружить вирус в носоглотке, где берут мазок, получается далеко лишь не всегда, вируса часто там уже просто нет в слизистой, он или уже исчез и организм борется с его последствиями, или вирус уже ушел в нижние дыхательные пути, туда палочки с ПЦР не засунешь.

  Вкладчик1234 написав:Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?


Не важно сколько у вас отрицательных, достаточно одного положительного, что и доказал Маск, впоследствии признав, что заболел коронавирусом.
Яйца глистов или лямблии определяют часто в одном анализе из десятка взятых, и никто не кричит, что это глюк, а начинают заниматься проблемой.

  Вкладчик1234 написав:Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять.

Опять в десятый раз жуём одно и тоже.
Если вирус в взятой пробе с носоглотки есть, то его с большой степенью достоверности анализ ПЦР определяет, главное чтобы это было в период, когда вирус находится именно в слизистой носоглотки, да чтобы правильно взяли анализ, именно потерев слизистую, а не намотав сопли, где вируса нет, на палочку корявой рукой.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  PrimusInterPares написав:но 30 процентов граждан Украины по национальности русские

Їх навіть при Совку стільки не було. Зараз менше 10%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:58

  freeze написав:Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.
Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.

Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.

“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".

Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная.

Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:16

  change_pm написав:
  freeze написав:Анализ результатов Фазы 3 клинических испытаний китайской вакцины BBIBP-CorV компании Sinopharm показал, что её протективная эффективность против COVID-19 равна 86%.
Об этом заявило Министерство здравоохранения ОАЭ, где вакцина проходила 3 фазу исследований.

Спустя сутки после заявления 13.12.20 вакцина была разрешена для широкого использования в ОАЭ и Бахрейне.

“"Результаты клинических исследований III фазы показали 86% эффективность, 99% сероконверсия нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев КОВИД-19".

Тип вакцины BBIBP-CorV - инактивированная цельновирусная.

Сподіваюсь там де я, буде ця китайська вакцина. Мрнк вакцину собі колоти не буду )))

Я бы, если передо мной был бы выбор из нескольких вакцин, выбрал бы подобную - инактивированная цельновирусная.
Старая добрая простая методика, надёжная как танк, без лишних наворотов. Чем проще прибор, тем реже ломается :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:25

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Ортофосфорная кислота из Колы разрушает контрольную мерку на этом экспресс-тесте, поэтому все экспресс-тесты на Коле делаются положительными, даже тест на беременность.

А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было

При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.

Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?

Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. А позже возможно нас ждут ещё более неожиданные "открытия", которые объяснят почему так происходит. А может и не ждут - кто же будет сам себя разоблачать? :)

скажу больше это не кейс не от одного св.Илона ( да это я его канонизировал :mrgreen: ) а также от :
- знакомого который после собеседования сдавал два ПЦР в двух разных лабах с интервалом 1 день
- инфа от лаборанта (через одну подругу интерна) что плотный ужин на кануне ПЦР тоже влияет на результат , тока я не уточнил в какую сторону :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:47

Наше здоров'я | "Спотворена" медреформа: наскільки зміниться медицина для українців з початку 2021 року
15.12.2020, 17:59
...
14 грудня НСЗУ випустила заяву, у якій сказано, що через незатверджений Порядок реалізації Програми медгарантій НСЗУ не може продовжити дію договорів із закладами на І квартал 2021 року.

Тобто лікарям можуть платити тільки до кінця цього року, а далі вся медична система країни, яка працює за новими правилами, може залишитися без грошей. У тому числі без грошей можуть лишитися медики, які борються з коронавірусом.
...
Національна служба здоров'я у кінці листопада опублікувала заяву, що грошей катастрофічно мало: "У запропонованому бюджеті з на лікування [всіх] пацієнтів - 123 млрд грн, з них на [хворих] COVID-19 передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами".

Окрім іншого, доведеться також зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.
...

https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... -2021-godu
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:19

Ковід-20 ))) початок ...

Новий різновид коронавірусу в Британії: у ВООЗ розповіли про його заразність і загрозу людству

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/noviy-riznov ... 1575347852

зі. Ну ви понялі )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:39


Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.
"Могут сами зарабатывать", но как - тишина.
"Могут сами повысить зарплаты", за счет чего - тишина.
О в разы заниженных тарифах НЗСУ на лечение - тишина.
О не разработанных протоколах лечения(ибо тогда же видны будут все расходы и тарифы НЗСУ на их фоне окажутся фикцией) - тишина.
antey1969
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