Додано: Вів 15 гру, 2020 12:23

Вкладчик1234 написав: А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было А как же президент какой-то Танзании или типа того, который делал аналогичные эксперименты и тест был положительный у самых неожиданных предметов (дерево, фрукты, животные и т.п.)? Это ещё весной было

Вкладчик1234 написав: При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный. При этом выше пишут, что при "характерных симптомах" тест отрицательный.

Вкладчик1234 написав: Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска? Ну и "кейс 2 положительных + 2 отрицательных" от Маска?

Вкладчик1234 написав: Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять. Пока вирус не то, что лечить не научились, но даже достоверно выявлять.

Любые кислоты разрушают содержание контрольной полоски в экспресс-тестах, не обязательно ортофосфорная кислота в Коле, но и фруктовые кислоты и тд.Зачем по идиотски против инструкции использовать тесты ? Там же написан алгоритм действий.Кроме того экспресс-тесты никогда не служили для точной постановки диагноза. Это не ПЦР.Выше уже не раз писали, что после 10 дня после первых симптомов, обнаружить вирус в носоглотке, где берут мазок, получается далеко лишь не всегда, вируса часто там уже просто нет в слизистой, он или уже исчез и организм борется с его последствиями, или вирус уже ушел в нижние дыхательные пути, туда палочки с ПЦР не засунешь.Не важно сколько у вас отрицательных, достаточно одного положительного, что и доказал Маск, впоследствии признав, что заболел коронавирусом.Яйца глистов или лямблии определяют часто в одном анализе из десятка взятых, и никто не кричит, что это глюк, а начинают заниматься проблемой.Опять в десятый раз жуём одно и тоже.Если вирус в взятой пробе с носоглотки есть, то его с большой степенью достоверности анализ ПЦР определяет, главное чтобы это было в период, когда вирус находится именно в слизистой носоглотки, да чтобы правильно взяли анализ, именно потерев слизистую, а не намотав сопли, где вируса нет, на палочку корявой рукой.