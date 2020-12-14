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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2439244024412442 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Вів 15 гру, 2020 20:08 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ. Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.



Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?



Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений. Спасибо за ответ.Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений. yanyura Повідомлень: 5671 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1878 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 20:40 FDA согласовала использование первого "домашнего" теста на ковид. Производитель - некий Ellume, точность - 96%. В официальную статистику тестирования результаты подтягиваться не будут, а сам диагноз будут подтверждать с помощью ПЦР-теста zРадио

Повідомлень: 8756 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1651 раз. Подякували: 3699 раз. Профіль 12 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 20:53 yanyura написав: antey1969 написав: Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ. Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.



Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?



Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений. Спасибо за ответ.Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.

Можно и прекратить финансирование. Почему нет?

Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные.

Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными.

Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?".

На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.

Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис.

Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы. Можно и прекратить финансирование. Почему нет?Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные.Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными.Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?".На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис.Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы. antey1969 1

Повідомлень: 10263 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1255 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 21:07 antey1969 написав: Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте. Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться safonovstanislav Повідомлень: 3060 З нами з: 10.05.14 Подякував: 269 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 21:13 safonovstanislav написав: antey1969 написав: Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте. Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться

Как это не будет?

Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни. Как это не будет?Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни. antey1969 1

Повідомлень: 10263 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1255 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 21:40 Faceless написав: erer55 написав: Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт Очереднойантипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт

Где-то, уже не помню, прочитал интересную мысль о том, что жизнь граждан постсоветских государств, за исключением прибалтийских, заключается в героическом преодолении проблем, которые они же себе создают.

Поэтому, я, с одной стороны, завидую своему троюродному брату, который родился в Латвии и остался в ней жить, поскольку членство в Европейском Союзе предполагает отречение от авторитарных замашек. При этом, на государства Европейского Союза, кроме юрисдикции Европейского суда по правам человека в Страсбурге, распространяется еще и юрисдикция Европейского суда справедливости в Люксембурге, что является дполнительным средством правовой защиты.

А, с другой стороны, я доволен тем, что даже в отдаленном будущем без работы не останусь.



Прежде всего, электронная петиция гражданина Украины, это не "шабаш", а одна из форм обращений граждан, которая определена статьей 31-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", и, который, в свою очередь, служит для реализации прав граждан в соответствии со статьей 38 Конституции Украины на участие в управлении государственными делами.



Кроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются аллергических реакций на вакцины, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни. При этом, они не только не возражают против приобретения иммунитета от болезней естественным способом, но и даже способствуют этому процессу. Любопытен один из практикуемых ими методов сознательного инфицирования, чтобы переносить некоторые болезни в детском возрасте и приобретать, таким образом, иммунитет от них:

https://www.bbc.com/russian/institutional-48042494



Кстати, согласно еврейскому закону, человеческое тело принадлежит его Творцу и оно всего лишь одалживается человеку , который должен стоять на страже собственного организма , но не имеет права портить его любым образом , например, татуировками, кремацией и так далее, а также должен возвратить тело Творцу полностью, каким оно было дано ему:

https://ru.chabad.org/library/article_c ... wish/-.htm



Наконец, поскольку в это время в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба граждан Чехии по поводу ограничения прав ихних детей на образование из-за отсутствия прививок, то называть законную петицию украинских граждан "шабашем" крайне недальновидно:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728



Неисключено, что именно применение этой оскорбительной фразы подтолкнуло сегодня почти 100 граждан подписать эту петицию:

https://petition.president.gov.ua/petition/106302 Где-то, уже не помню, прочитал интересную мысль о том, что жизнь граждан постсоветских государств, за исключением прибалтийских, заключается в героическом преодолении проблем, которые они же себе создают.Поэтому, я, с одной стороны, завидую своему троюродному брату, который родился в Латвии и остался в ней жить, поскольку членство в Европейском Союзе предполагает отречение от авторитарных замашек. При этом, на государства Европейского Союза, кроме юрисдикции, распространяется еще и юрисдикция, что является дполнительным средством правовой защиты.А, с другой стороны, я доволен тем, что даже в отдаленном будущем без работы не останусь.Прежде всего,, это не, а одна из форм обращений граждан, которая определена статьей 31-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", и, который, в свою очередь, служит для реализации прав граждан в соответствии со статьей 38 Конституции Украины наКроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни. При этом, они не только не возражают против приобретения иммунитета от болезней, но и даже способствуют этому процессу. Любопытен один из практикуемых ими методов, чтобы переносить некоторые болезни в детском возрасте и приобретать, таким образом, иммунитет от них:Кстати, согласно еврейскому закону,, например, татуировками, кремацией и так далее, а такжеНаконец, поскольку в это время в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба граждан Чехии по поводу ограничения прав ихних детей на образование из-за отсутствия прививок, то называть законную петицию украинских гражданкрайне недальновидно:Неисключено, что именно применение этой оскорбительной фразы подтолкнуло сегодня почти 100 граждан подписать эту петицию: Igneus Повідомлень: 855 З нами з: 29.08.18 Подякував: 361 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2439244024412442 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7323 1697836

ЛОБ Вів 15 гру, 2020 12:17