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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.

Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?

Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:40

FDA согласовала использование первого "домашнего" теста на ковид. Производитель - некий Ellume, точность - 96%. В официальную статистику тестирования результаты подтягиваться не будут, а сам диагноз будут подтверждать с помощью ПЦР-теста
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:53

  yanyura написав:
  antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.

Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?

Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.

Можно и прекратить финансирование. Почему нет?
Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.
Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные.
Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными.
Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?".
На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.
Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис.
Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:07

  antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:13

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться

Как это не будет?
Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:40

  Faceless написав:
erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт

Где-то, уже не помню, прочитал интересную мысль о том, что жизнь граждан постсоветских государств, за исключением прибалтийских, заключается в героическом преодолении проблем, которые они же себе создают.
Поэтому, я, с одной стороны, завидую своему троюродному брату, который родился в Латвии и остался в ней жить, поскольку членство в Европейском Союзе предполагает отречение от авторитарных замашек. При этом, на государства Европейского Союза, кроме юрисдикции Европейского суда по правам человека в Страсбурге, распространяется еще и юрисдикция Европейского суда справедливости в Люксембурге, что является дполнительным средством правовой защиты.
А, с другой стороны, я доволен тем, что даже в отдаленном будущем без работы не останусь.

Прежде всего, электронная петиция гражданина Украины, это не "шабаш", а одна из форм обращений граждан, которая определена статьей 31-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", и, который, в свою очередь, служит для реализации прав граждан в соответствии со статьей 38 Конституции Украины на участие в управлении государственными делами.

Кроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются аллергических реакций на вакцины, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни. При этом, они не только не возражают против приобретения иммунитета от болезней естественным способом, но и даже способствуют этому процессу. Любопытен один из практикуемых ими методов сознательного инфицирования, чтобы переносить некоторые болезни в детском возрасте и приобретать, таким образом, иммунитет от них:
https://www.bbc.com/russian/institutional-48042494

Кстати, согласно еврейскому закону, человеческое тело принадлежит его Творцу и оно всего лишь одалживается человеку, который должен стоять на страже собственного организма, но не имеет права портить его любым образом, например, татуировками, кремацией и так далее, а также должен возвратить тело Творцу полностью, каким оно было дано ему:
https://ru.chabad.org/library/article_c ... wish/-.htm

Наконец, поскольку в это время в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба граждан Чехии по поводу ограничения прав ихних детей на образование из-за отсутствия прививок, то называть законную петицию украинских граждан "шабашем" крайне недальновидно:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728

Неисключено, что именно применение этой оскорбительной фразы подтолкнуло сегодня почти 100 граждан подписать эту петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/106302
Igneus
 
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