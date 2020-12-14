antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.
Спасибо за ответ.
Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?
Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
FDA согласовала использование первого "домашнего" теста на ковид. Производитель - некий Ellume, точность - 96%. В официальную статистику тестирования результаты подтягиваться не будут, а сам диагноз будут подтверждать с помощью ПЦР-теста
antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.
Спасибо за ответ.
Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?
Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
Можно и прекратить финансирование. Почему нет? Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте. Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные. Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными. Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?". На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми. Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис. Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы.
antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.
Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться
Как это не будет? Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни.
erer55 написав:Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 много ли из вас проголосовало?или все за
Очередной шабаш антипрививочников? Аж интересно, сколько голосов наберёт
Где-то, уже не помню, прочитал интересную мысль о том, что жизнь граждан постсоветских государств, за исключением прибалтийских, заключается в героическом преодолении проблем, которые они же себе создают. Поэтому, я, с одной стороны, завидую своему троюродному брату, который родился в Латвии и остался в ней жить, поскольку членство в Европейском Союзе предполагает отречение от авторитарных замашек. При этом, на государства Европейского Союза, кроме юрисдикции Европейского суда по правам человека в Страсбурге, распространяется еще и юрисдикция Европейского суда справедливости в Люксембурге, что является дполнительным средством правовой защиты. А, с другой стороны, я доволен тем, что даже в отдаленном будущем без работы не останусь.
Прежде всего, электронная петиция гражданина Украины, это не "шабаш", а одна из форм обращений граждан, которая определена статьей 31-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", и, который, в свою очередь, служит для реализации прав граждан в соответствии со статьей 38 Конституции Украины на участие в управлении государственными делами.
Кроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются аллергических реакций на вакцины, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни. При этом, они не только не возражают против приобретения иммунитета от болезней естественным способом, но и даже способствуют этому процессу. Любопытен один из практикуемых ими методов сознательного инфицирования, чтобы переносить некоторые болезни в детском возрасте и приобретать, таким образом, иммунитет от них: https://www.bbc.com/russian/institutional-48042494
Кстати, согласно еврейскому закону, человеческое тело принадлежит его Творцу и оно всего лишь одалживается человеку, который должен стоять на страже собственного организма, но не имеет права портить его любым образом, например, татуировками, кремацией и так далее, а также должен возвратить тело Творцу полностью, каким оно было дано ему: https://ru.chabad.org/library/article_c ... wish/-.htm
Наконец, поскольку в это время в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба граждан Чехии по поводу ограничения прав ихних детей на образование из-за отсутствия прививок, то называть законную петицию украинских граждан "шабашем" крайне недальновидно: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728