antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.
Спасибо за ответ.
Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?
Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
FDA согласовала использование первого "домашнего" теста на ковид. Производитель - некий Ellume, точность - 96%. В официальную статистику тестирования результаты подтягиваться не будут, а сам диагноз будут подтверждать с помощью ПЦР-теста
antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.
Спасибо за ответ.
Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?
Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
Можно и прекратить финансирование. Почему нет? Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте. Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные. Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными. Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?". На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми. Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис. Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы.
antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.
Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться
Как это не будет? Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни.
Igneus написав:... Кроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются аллергических реакций на вакцины, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни. ... Неисключено, что именно применение этой оскорбительной фразы подтолкнуло сегодня почти 100 граждан подписать эту петицию: https://petition.president.gov.ua/petition/106302
После этих фраз (выделено жирным шрифтом) сомневаюсь, что вы вообще читали эту Петицию.
Покажите, где в тексте Петиции встречается упоминание об аллергии (в любом виде и любом падеже) Откуда цифра в 100 подписавших Разве Украина уже еврейское государство, что вы цитируете еврейский закон для подтверждения своих утверждений
Из текста Петиции:
...10 з яких представлені у календарі щеплень. Жодної епідемії з будь-якої з цих 10 хвороб в Україні не було зареєстровано протягом 2000-2020 років (2000р - рік введення ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб")...
Так может потому и не было, что от большинства этих болезней люди еще детьми были вакцинированы?
antey1969 написав:...... Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают. Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список. На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.
Не знаю всю механику, но 3 человека, о которых хорошо знаю, покупали лекарства за свои. Правда, это было ещё летом.
Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".