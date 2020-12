Додано: Вів 15 гру, 2020 23:07

freeze написав: Канада начала массовую вакцинацию.

США, Великобритания, Канада, РФ, дальше будет, Эмираты, Бахрейн, до Нового Года будут десятки государств.

Как сказал Гагарин : " Поехали !" Канада начала массовую вакцинацию.США, Великобритания, Канада, РФ, дальше будет, Эмираты, Бахрейн, до Нового Года будут десятки государств.Как сказал Гагарин : " Поехали !"

But vaccines will have little impact on what's already happening: a devastating season that just saw record-high deaths, hospitalizations and new cases.Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.