Додано: Вів 15 гру, 2020 20:53

yanyura написав: antey1969 написав: Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ. Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.



Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?



Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений. Спасибо за ответ.Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.

Можно и прекратить финансирование. Почему нет?Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные.Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными.Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?".На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис.Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы.