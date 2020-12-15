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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.

Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?

Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:40

FDA согласовала использование первого "домашнего" теста на ковид. Производитель - некий Ellume, точность - 96%. В официальную статистику тестирования результаты подтягиваться не будут, а сам диагноз будут подтверждать с помощью ПЦР-теста
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:53

  yanyura написав:
  antey1969 написав:Статья больше похожа на джинсу от супрунят, пытающихся вернуться в МОЗ.

Спасибо за ответ.

Когда в подобной статье о медицине, негатив идет от лиц "пожелавших остаться неизвестными", это всегда вызывает сомнения в правдивости - а кто эти лица? Ранга работников министерства, работников медучреждений, или просто бабушек, живущих (сидящих на лавочках) рядом с министерством?

Т.к. я далек от медицины, запостил эту статью, чтобы увидеть реакцию на нее (насколько это правда) от тех, кто близок к медицине, при этом выделив главное, на мой взгляд, - возможность сокращения или вообще прекращения финансирования медучреждений и, в частности, ковидных отделений.

Можно и прекратить финансирование. Почему нет?
Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.
Останется 200 скоропомощных больниц(их будут финансировать по дореформенному принципу - за койкоместо), остальные - частные.
Психбольные и туберкулезные пойдут гулять по улицам под руку с инфекционными.
Цены Добробута и Оберига станут привычными реалиями, через пять лет все будут удивляться, "разве стоимость лечения может быть дешевле?".
На страховую медицину не рассчитывайте - МОЗ никогда не даст четких протоколов лечения ибо конфуз получится, выяснится, что они жутко недофинансируют лечение ургентных. Так что в больничку либо по скорой с хрипами "Караул! Рятуйте! Вмираю!", либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.
Очередь к гос. врачу-специалисту занимать придется за три-четыре месяца, так как мало их останется в кабинетах, 90% "оптимизируют" за ненадобностью, это же не аппарат Рады. Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же. Укольчик - соточка+стоимость содержимого шприца с конской наценкой за сервис.
Все будет культурно, цивильно. Примерно как сейчас в стоматологиях. Только лечить зубки на порядок дешевле, чем системы и органы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:07

  antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:13

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Будет единомоментно не 150, а 600 в день от Ковида с ростом по экспоненте.

Не будет. Среди молодых мы уже и так впереди планеты всей. Умер уже максимум из возможного, больше некому. А до украинских стариков как-то ковид не может дотянуться

Как это не будет?
Мы же закрываем ковидные отделения и всех наивно алчущих кислорода отправляем по домам с наилучшими пожеланиями. Гормональные и препятствующие свертыванию крови препараты пущай тоже по аптекам поищут. Их ведь еще найти надо, особенно в каком-нибудь райцентре. И поверьте, как только за ними ломанется в аптеки толпа, цена их взлетит до небес в считанные дни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:39

  Igneus написав:...
Кроме того, если анализировать вопрос по сути, то "антипрививочники" выступают против принудительной вакцинации, в основном, всвязи с тем, что опасаются аллергических реакций на вакцины, которые могут угрожать не только их здоровью, но и жизни.
...
Неисключено, что именно применение этой оскорбительной фразы подтолкнуло сегодня почти 100 граждан подписать эту петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/106302

После этих фраз (выделено жирным шрифтом) сомневаюсь, что вы вообще читали эту Петицию.

Покажите, где в тексте Петиции встречается упоминание об аллергии (в любом виде и любом падеже) :?: Откуда цифра в 100 подписавших :?: Разве Украина уже еврейское государство, что вы цитируете еврейский закон для подтверждения своих утверждений :?:

Из текста Петиции:
...10 з яких представлені у календарі щеплень. Жодної епідемії з будь-якої з цих 10 хвороб в Україні не було зареєстровано протягом 2000-2020 років (2000р - рік введення ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб")...


Так может потому и не было, что от большинства этих болезней люди еще детьми были вакцинированы?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Канада начала массовую вакцинацию.
США, Великобритания, Канада, РФ, дальше будет, Эмираты, Бахрейн, до Нового Года будут десятки государств.
Как сказал Гагарин : " Поехали !"
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:57

  antey1969 написав:......
Никто эти деньги от пациентов не прячет. Больнице этот финт кровью откашляется. Рубануть себе единственный нормально оплачиваемый вид деятельности - это самоубийству подобно. Но в протоколах от МОЗа идут самые дешевые и не самые эффективные препараты. К тому же время от времени поставки их в больницы запаздывают.
Поэтому, хочешь - лечись мозовским, хочешь выше эффективность - вот тебе список.
На дому лечишься? Все сам и за свои изволь купить.

Не знаю всю механику, но 3 человека, о которых хорошо знаю, покупали лекарства за свои.
Правда, это было ещё летом.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:07

  freeze написав:Канада начала массовую вакцинацию.
США, Великобритания, Канада, РФ, дальше будет, Эмираты, Бахрейн, до Нового Года будут десятки государств.
Как сказал Гагарин : " Поехали !"

But vaccines will have little impact on what's already happening: a devastating season that just saw record-high deaths, hospitalizations and new cases.
https://www.cnn.com/2020/12/15/health/u ... index.html

Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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