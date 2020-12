Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Вів 15 гру, 2020 23:22 freeze написав: Ukrainian написав: Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає. Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.



Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо чи буде це мати вплив на вакцини. Можливо прийдеться модифікувати вакцини і починати все спочатку.

Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо чи буде це мати вплив на вакцини. Можливо прийдеться модифікувати вакцини і починати все спочатку.

Тому обережний оптимізм не завадить. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов

это мое личное НЕ экспертное мнение тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.

Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна



P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД , особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .

вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов

это мое личное НЕ экспертное мнение тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.

Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна

P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД , особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .

Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального

Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.

К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.



К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.

