greenozon написав: Ukrainian написав:
Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч
влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?
вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов это мое личное НЕ экспертное мнение
тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.
Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна
P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД
, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО
Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .
Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України