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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2440244124422443

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:22

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.


Ровно 1/6 часть зимы уже позади.
Как сказал Мальчиш-Кибальчиш - Нам бы только ночь простоять да день продержаться.

Фразеологизм.
Значение: Призыв потерпеть еще чуть-чуть, приложить еще немного усилий и т. д.

Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо чи буде це мати вплив на вакцини. Можливо прийдеться модифікувати вакцини і починати все спочатку.
Тому обережний оптимізм не завадить.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч

влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:53

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч

влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?

вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов
это мое личное НЕ экспертное мнение тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.
Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна :oops:

P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .
Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:03

Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.

К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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