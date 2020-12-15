Додано: Вів 15 гру, 2020 23:53

greenozon написав: Ukrainian написав: Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч

влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда

вакцина від якого саме ? влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковідавакцина від якого саме ?

это мое личное НЕ экспертное мнение

кто переживает по поводу КОВИД

вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусовтут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интернаP.S. всем, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени.Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального