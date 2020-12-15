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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:22
freeze написав: Ukrainian написав:
Вакцини будуть мати мінімальний ефект на жахливу зиму що нас чекає.
Ровно 1/6 часть зимы уже позади.
Как сказал Мальчиш-Кибальчиш - Нам бы только ночь простоять да день продержаться.
Фразеологизм.
Значение: Призыв потерпеть еще чуть-чуть, приложить еще немного усилий и т. д.
Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо чи буде це мати вплив на вакцини. Можливо прийдеться модифікувати вакцини і починати все спочатку.
Тому обережний оптимізм не завадить.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:41
Ukrainian написав:
Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч
влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?
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greenozon
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:53
greenozon написав: Ukrainian написав:
Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч
влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?
вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов это мое личное НЕ экспертное мнение
тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.
Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна
P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД
, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО
Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .
Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:03
Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.
К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:37
vitaliy_berdinskikh написав:Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.
К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.
Корона не мешает выделять дополнительные миллиарды на дороги или генпрокуратуру.
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freeze
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:39
antey1969 написав:
либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.
Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же.
Возможно в ареале Вашего проживания сейчас все иначе, но там, где я уже лет 8+ все так и происходит.
Поговорка ж "Хто лікується даремно - той лікується даремно" (я ее от госврача еще году в 1990-м услышал
)
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:58
freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.
К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.
Корона не мешает выделять дополнительные миллиарды на дороги или генпрокуратуру.
Так дефибрялизация это была наша отечественная гретта-тунберг. Бюджетных попилов на этой теме как раз не было и слава богу.
Просто в случае коронои так получилось что интересы попильщиков короновирусного бюджета и интересы коронутых гретт - совпали.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:04
justit написав: antey1969 написав:
либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.
Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же.
Возможно в ареале Вашего проживания сейчас все иначе, но там, где я уже лет 8+ все так и происходит.
Поговорка ж "Хто лікується даремно - той лікується даремно" (я ее от госврача еще году в 1990-м услышал
)
У меня все гораздо проще, достаточно просто позвонить.
Но 80% населения все еще не у частников лечатся.
Охрененная у вас позиция "а мне нас!рать".
Может и метро засыпать, раз Вы им не пользуетесь?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:43
antey1969 написав: justit написав: antey1969 написав:
либо за свои кровные заранее к частникам, пока изменения в здоровье не стали непоправимыми.
Если спешите - велкам к частникам. Там вам для начала выпишут анализов на 1000 грн, чтобы лаборатория не простаивала, а потом за консультацию возьмут примерно столько же.
Возможно в ареале Вашего проживания сейчас все иначе, но там, где я уже лет 8+ все так и происходит.
Поговорка ж "Хто лікується даремно - той лікується даремно" (я ее от госврача еще году в 1990-м услышал
)
У меня все гораздо проще, достаточно просто позвонить.
Но 80% населения все еще не у частников лечатся.
Охрененная у вас позиция "а мне нас!рать".
Может и метро засыпать, раз Вы им не пользуетесь?
Ну, Вы это... полегче.
С чего это "насрать"? Оговорка что-ли?
Я ковид "бесплатно" лечил, все сам покупал, и анализы, кроме ПЛР сам все сдавал.
Госврач просто никуда не направлял.
Коллеги, двое в реанимации с ковидом лежали.
За нужные лекарства платили сами, ибо их просто нету "на шару"
А до того, лет 6 назад жена пневмонию в госбольнице лечила. Как бы из бесплатного похлебка и койка.
Остальное - список в зубы - и "аптека вон там..."
Так что наверное нужно смотреть правде в глаза.
Или же мы в разных странах живем.
Или же регион региону рознь.
Нету по факту у нас бесплатной медицины.
И не было.
То, что было - это потуги, таке
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justit
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Вів 15 гру, 2020 12:17
ЛОБ
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