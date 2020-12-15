А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека. Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования. Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.
Шведская комиссия по оценке действий в борьбе с пандемией: правительство страны не справилось с задачей защиты пожилых людей, которая была ключевой при отказе от серьезных ограничений и карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Система ухода за стариками оказалась не готова к пандемии, персонала не хватило, а меры принимали слишком поздно Кто знает шведский, первоисточник https://coronakommissionen.com/wp-conte ... ummary.pdf