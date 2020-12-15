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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2441244224432444

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:08

А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.
Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.
Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56

  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)

Мда-уж :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:06

Шведская комиссия по оценке действий в борьбе с пандемией: правительство страны не справилось с задачей защиты пожилых людей, которая была ключевой при отказе от серьезных ограничений и карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Система ухода за стариками оказалась не готова к пандемии, персонала не хватило, а меры принимали слишком поздно
Кто знает шведский, первоисточник https://coronakommissionen.com/wp-conte ... ummary.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:15

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)


Главное, чтобы не было что-то типа ВИЧ или Эболы, передающихся респираторным путём.
Всё остальное - поборемо :wink:
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